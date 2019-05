Hannover

Die Wirtschaft braucht Platz für Logistik und Produktionsstätten. Die vielen Zugezogenen bezahlbare Wohnungen. Hannovers Grünflächen sind unter Druck. Um möglichst viele von ihnen zu erhalten, hat die Stadt jetzt ein neues Freiraumkonzept vorgelegt. Für die Lebensqualität sei das „ein ganz wichtiger Faktor“, betonte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette bei der Vorstellung des Programms „Stadtgrün 2030“ am Mittwoch im Rathaus.

Freiraum – dazu zählt die Stadt nicht nur Wälder und Parks. Auch landwirtschaftliche Flächen gehören dazu, Flüsse und Kanäle, Friedhöfe, Plätze und sogar Straßen. Beim Stadtdialog „ Hannover 2030“ hätten viele Bürger gefordert, dass „viel Grün geschützt und erhalten bleibt“, berichtete Tegtmeyer-Dette. Sie machte aber auch keinen Hehl daraus, dass das nicht überall möglich ist. Wo große neue Wohngebiete wie Kronsberg-Süd entstünden, würden „die unbebauten Flächen immer weniger“.

50 Prozent von Hannover sind grün

In diesem Spannungsfeld sieht die Dezernentin die Herausforderung darin, „eine lebenswerte Großstadt im Grünen zu bleiben“. Konkret soll das vorhandene Grün aufgewertet, außerdem will die Stadt nach Flächen suchen, die entsiegelt werden könnten. Tegtmeyer-Dette schätzt, dass die grünen Freiräume rund 50 Prozent der Fläche Hannovers ausmachen.

Konkrete Projekte gibt es auch schon. Viel zu tun gibt es zum Beispiel im Stadtpark. Neun Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Allein für die Erneuerung des großen Wasserbeckens mit der Fontäne und dazugehörigen Technik falle ein Millionenbetrag an, berichtete Tegtmeyer-Dette. Der Park sei „ganz schön in die Jahre gekommen. Da müssen wir richtig ran“.

Zwei neue Fitness-Parcours

Rund 700.000 Euro will die Stadt in die Erweiterung des Stadtteilparks Linden-Süd an der Auestraße stecken. 3,4 Millionen Euro wird der neue Stadtteilpark kosten, der für das neue Wohngebiet Kronsberg-Süd angelegt werden soll. Der Stadtfriedhof Stöcken bekommt im Norden für 276.000 Euro einen neuen Eingang, außerdem werden Fitness-Parcours am Maschsee sowie an der Hoppenstedtwiese in der Südstadt entstehen.

Das allerdings soll nur der Anfang sein. Das Programm der Stadt ist auf zehn Jahre angelegt. Für die meisten Projekte sind noch gar keine Finanzmittel im Haushalt eingeplant. „Wir brauchen ordentlich Geld dafür“, kündigte Tegtmeyer-Dette an.

Von Christian Bohnenkamp