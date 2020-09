HANNOVER

Hannovers Hotelmarkt wächst weiter: In Groß-Buchholz an der Podbielskistraße baut die skandinavische Kette Zleep Hotel auf fünf Etagen ein 134-Zimmer-Haus und investiert in den Standort 13 Millionen Euro. Fertigstellung soll Ende 2022 sein. Das bestätigte die Deutsche Hospitality, die Dachmarke einiger Hotelgruppen. Zu der gehören neben den Zleep Hotels auch die Steigenberger Hotels und die IntercityHotels, von denen es in Hannover bereits zwei gibt.

Das erste Zleep Hotel entstand 2003 in Kopenhagen, aktuell gehören zur Kette 13 Hotels, mit Hannover kommt das dritte Haus aus der skandinavischen Kette nach Deutschland. Neben Hannover entstehen derzeit Zleep Hotels in Hamburg, Frankfurt/ Rhein-Main, Madrid, Prag und Zürich. Realisiert wird das Gebäude mit Tiefgarage für 31 Stellplätze vom Architekturbüro Bünemann & Collegen, an der Umsetzung beteiligt ist außerdem das Planungsbüro BBU.Projekt Architekten BDA.

EINFACH UND KLAR: Die Zleep Hotels werden nach einem nordischen Design eingerichtet. Quelle: Zleep Hotels

In Hannover visiert die Kette neben dem Geschäftsreisenden auch junge Touristengruppen an – wenn die nach der Corona-Pandemie wieder reisen. Die exakten Übernachtungspreise stehen noch nicht fest, das Hotel gilt aber als relativ günstig.

Hotelsprecher: „Corona verhagelt schon das Jahr 2021“

„Die Zleep Hotels suchen sich nicht unbedingt die Tourismus-Hotspots aus, sondern Städte, die breiter aufgestellt sind wie Hannover etwa durch die Messen und Kongresse“, sagt Sven Hirschler, Sprecher der Deutschen Hospitality. Man sei davon überzeugt, dass man trotz der Hoteldichte in Hannover mit dem Zleep-Hotel-Konzept in eine Marktlücke stoße. Wie mehrfach berichtet, wächst der hannoversche Hotelmarkt in den kommenden Jahren um jetzt 23 neue Hotels mit 3000 Zimmern und fast 5000 Betten. Im Juni hatten das „Me and All“-Hotel am Aegi und das „Plaza Inn“ an der Vahrenwalder Straße eröffnet. 2021 eröffnet eine 72-Betten-Herberge am ehemaligen Hauptgüterbahnhof.

ÜBERNACHTUNG: Das neue Hotel aus der Economy Class hat 134 Zimmer. Quelle: Zleep Hotels

Noch ein Hotel für Hannover? Cord Kelle, Chef vom Hotel Stadtpark und Hotel-Sprecher beim Hotel-und Gaststättenverband Dehoga Hannover, sieht die Entwicklung gelassen: „Ich persönlich glaube, dass wegen Corona einige projektierte Hotels in Hannover nicht gebaut werden.“ Hotels, an denen noch nicht gebaut werde, stünden noch lange nicht. Schon jetzt sei abzusehen, dass Corona auch das Hoteljahr 2021 verhageln werde: „Buchungen fürs nächste Jahr, die es jetzt schon geben müsste, bleiben aus. Und es wird bereits wieder storniert.“

PLAN: Auf dem Grundstück der Podbielskistraße 314-316 in Groß Buchholz soll das fünfstöckige Zleep Hotel bis Ende 2022 gebaut werden. Quelle: Hottmann

