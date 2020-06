Neues Hotel für Hannover: „Plaza Inn“ setzt auf Pop Art

HANNOVER

Im Speiseraum fehlen noch ein paar Lampen, an der Rezeption muss die Elektrik noch installiert und auf den Zimmern die Flachbildschirme an die Wände befestigt werden – aber sonst sieht es ganz danach aus, als wenn Hotelchef Michael Schlabritz in der kommenden Woche zum 1.Juli sein „Plaza Inn“ an der Vahrenwalder Straße punktgenau eröffnen kann. 45 Zimmer hat es, 60 Euro kostet das Einzel-, 80 Euro das Doppelzimmer, jeweils mit Frühstück. Schlabritz hat es in der Hotel-Kategorie „Zwei Sterne Plus“ angesiedelt, es soll ein gutes Frühstück bieten und Herberge sein für Monteure oder Durchreisende, die eine Übernachtungsherberge ohne Chichi wollen.

AUS GRAU WIRD BUNT: Eine Figur aus einem Gartenbaucenter hat jetzt Pop-Art-Elemente, begrüßt und verabschiedet die Hotelgäste gleichermaßen am Eingang des Plaza Inn. Quelle: Dröse

„Corona-Hotel“ nennt Michael Schlabritz intern sein Projekt an der Vahrenwalder Straße – weil es in der Hochzeit der Pandemie im Frühjahr realisiert worden ist. „Die Planungen waren schon so weit voran geschritten, wir konnten und wollten aber auch nicht mehr zurück“, so der Hotelchef, der zugleich auch das Hannover Plaza am Raschplatz mit seinen 140 Zimmern verantwortlich managt. Ab Juli dann in Personalunion. Ein Hotel in diesen Zeiten aufzumachen, sei ein Wagnis, gibt Michael Schlabitz unumwunden zu, aber: „Durch das große Haus am Raschplatz können wir Synergien heben.“ Nichtsdestotrotz sei der Hotelmarkt aktuell „brutal hart“. In Zahlen ausgedrückt: Hannover bekommt in den nächsten Jahren 22 neue Hotels mit 3000 Zimmern und fast 5000 Betten.

Pop Art-Kunst entstand nachts während der Corona-Pause

„Plaza Inn“ ist Nachfolger vom Hotel Sorat, das vor rund drei Jahren den Standort an der Vahrenwalder Straße auf Höhe Großer Kolonnenweg aufgegeben hatte. Studentenwohnheim, Büros, Wohnungen? Für die Nachnutzung hatte es einige Ideen gegeben, schließlich entschied sich das Plaza Hannover, das die Immobilie erstanden hatte, für einen Hotelableger – „weil der Zuschnitt passte“, so Michael Schlabritz. Mit einem Mini-Etat von etwa 80.000 Euro schaffte er die Sanierung der drei Etagen mit Erdgeschoss und investierte weitere 100.000 Euro in die notwendige Kernsanierung der vierten Etage, in der es nun ein über 100 Quadratmeter-Appartement gibt mit drei Schlafzimmern und einem Wohnbereich „für gehobene Ansprüche“, wie es Michael Schlabritz nennt. Preis pro Nacht: 108 Euro. Mitgeholfen beim Umbau hatten fünf Mitarbeiter des Plaza Hannover, denen so die Kurzarbeit erspart blieb.

KUNST AUS KABELTROMMEL: Hoteldirektor Michael Schlabritz hat sich während der coronabedingten Hotel-Pause kreativ und künstlerisch betätigt. Quelle: Dröse

Optische Hingucker im „Plaza Inn“ ist die Pop-Art-Kunst, wie sie bei einer Skulptur am Eingang und fünf umfunktionierten Kabeltrommeln zu bewundern ist – zwei dienen als Tischbeine, drei als Lampenhalter über der Rezeption. Angefertigt hat sie der Hotelchef höchstpersönlich – in Nachtarbeit während der Phase, in der das Hotel Plaza wegen der Pandemie vom 18.März bis Pfingstmontag geschlossen hatte. Wer sich die Objekte genau anschaut, erkennt Motive von Nikki de SaintPhalle, Friedensreich Hundertwasser und Hannover-Künstler Della, mit dem Michael Schlabritz auch privat befreundet ist. „Ich bin von Della inspiriert worden, keine Frage. Ich habe ihn aber nicht kopiert“, betont der Hotelchef.

Für das Plaza Inn kommt die Aktion „Zu Gast in Deiner Stadt“ zu früh, doch für die anderen teilnehmenden Hotels ist es eine willkommene wirtschaftliche Einnahme in der Corona-Krise: Nach Angaben der Hannover Veranstaltungs GmbH (HMTG) haben sich schon mehr als 500 Hannoveraner und Bewohner des Umlandes für eine oder mehrere Nächte in einem Hotel in Stadt oder Umland eingebucht. Spitzenreiter bislang: das neue Hotel „Me and all“ am Aegi mit aktuell über 80 Buchungen. Das Sommerspecial „Zu Gast in Deiner Stadt“ beginnt am 1.Juli und dauert diesmal vier Wochen bis zum 3.August, mehr als 30 Hotels machen mit. Der Preis pro Nacht beträgt 20 Euro je Stern pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück. Neu sind diesmal nicht nur der verlängerte Zeitraum, sondern auch das Angebot von Familienzimmern zum Aktionspreis. Für einen Aufpreis von zehn Euro pro Zimmer und Nacht können beispielsweise zwei Erwachsene und ein Kind (bis 16 Jahre) in einem Drei-Bett-Zimmer der Hotels übernachten. Buchungen sind noch möglich im Internet unter www.visit-hannover.com/zugast

Plaza Hannover bekommt auch eine Frischzellen-Kur

In jedem der 45 Hotelzimmer steht außerdem über dem Schlafbett das Wort „ Hannover“ – über der Wand verteilt auf acht popart-bunten Schildern. Auch sie sind der Kreativität von Michael Schlabritz entsprungen. Eine Mammutarbeit: 360 Schildchen hat er während der Corona-Pause im Plaza bemalt. „Das war ein Monat Nachtarbeit“, sagt Michael Schlabritz. Die Kunst will er trotzdem nicht gegen den Hotel-Chefsessel eintauschen, ergänzt er. Vielleicht aber noch mal aktivieren: Das rund 20 Jahre alte Plaza Hannover plant eine umfängliche Sanierung mit Zimmererweiterung. Platz für die Kunst des Direktors wäre dann jedenfalls.

NEUE HERBERGE: Das Plaza Inn an der Vahrenwalder Straße liegt direkt gegenüber der Stadtbahnhalte Büttnerstraße der Linien 1 und 2. Quelle: Dröse

Von Andreas Voigt