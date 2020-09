Hannover

Auf der griechischen Insel Lesbos sind knapp drei Viertel der 12.000 Migranten aus dem abgebrannten Camp Moria in ein provisorisches Zeltlager gezogen. Doch die Bedingungen dort seien erschreckend, sagt Nina Malik. Die Hannoveranerin ist seit vergangenem Dienstag auf Lesbos, um zu helfen – und um die Situation vor Ort mit eigenen Augen zu sehen (NP berichtete). Das ist jedoch nicht leicht: Die griechischen Behörden versuchen jeden Blick ins Lager zu unterbinden. „Wenn die Polizisten sehen, dass man von der Presse ist, stoppen sie dich“, so die 36-Jährige. Ihr gelang es am Wochenende dennoch, sich im neuen Lager nahe Kara Tepe umzusehen.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz haben die griechischen Behörden eine neue Zeltstadt aufgebaut, um die Flüchtlinge unterzubringen. „Die Zelte sehen auf den ersten Blick sauber und neu – und damit besser als das alte Lager Moria aus“, sagt Nina Malik. „Doch die Zelte haben noch nicht einmal Böden. Das heißt, die Leute müssen dort auf dem Schotter liegen. Viele haben lediglich eine Decke oder Plane, die gegen spitze Steine natürlich nicht hilft“, so die Hannoveranerin. „Isomatten oder gar Feldbetten gibt es nicht.“

Lesbos: Ein Kind sitzt im neu errichteten temporären Flüchtlingslager in Kara Tepe neben einem Zelt. Quelle: Panagiotis Alaskos/AP/dpa

Malik, die bereits an Weihnachten auf Lesbos zum Helfen war, hat der Anblick schockiert. „Ich habe nichts Gutes erwartet, aber es ist noch schlimmer als gedacht“, fasst sie ihren Eindruck zusammen. „Kein Wunder, dass man der Öffentlichkeit das Innere nicht zeigen will.“

Zwar sei das UN-Flüchtlingshilfswerk vor Ort und „sehr präsent“. „Doch sie haben es fünf Jahre verschlampt, den Leuten richtige Zelte zur Verfügung zu stellen“, ärgert sich die Deutsche. „Fünf Jahre mussten die Flüchtlinge in Bretterverschlägen hausen und erst jetzt gibt es Zelte – allerdings ohne Boden.“

Im neuen Lager: Nur eine Decke schützt die Flüchtlinge vor dem Schotter-Boden. Quelle: Nina Malik

Auch die sanitären Anlagen seien ekelerregend. „Wenige Duschen gibt es und völlig verdreckte Dixiklos“, schildert die 36-Jährige. „Als ich mit einem Polizisten darüber sprach, sagte er mir nur: Wenn sich die Flüchtlinge waschen wollen, können sie ja ins Meer springen.“ Einige junge Männer hätten dies sogar bereits getan, mussten aber später gerettet werden, weil sie – wie so manche ihrer Landsleute – nicht schwimmen können.

Kaum Essen, kaum Hygiene – die Hilfe kommt nicht an

„Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind verzweifelt. Sie können im Lager nichts tun, weil es einfach keine Beschäftigung gibt. Es gibt nur wenig essen, beklagen sie – und das soll so schlecht sein, dass die Bewohner häufig Durchfall bekommen“, so Malik. Auch die Organisation „ Ärzte ohne Grenzen“ hatte vor Ort einen starken Anstieg von Durchfallerkrankungen in den letzten Tagen vermeldet.

Dieses Essen bekommen die Flüchtlinge im Camp. Quelle: Nina Malik

Der Hunger bei den Bewohnern soll teilweise so heftig geworden sein, dass Kinder versuchten, sich aus dem Lager zu schleichen und am Stacheldraht verletzten. „Es gibt für sie aber kein Entkommen. Die Menschen im Lager können nur warten, dass sie jemand endlich herausholt.“

Das öffentliche Interesse ist inzwischen groß und die Welt schaut nach Lesbos. Deutschland will etwa 1500 Flüchtlinge aufnehmen. Gleichzeitig sind zahlreiche NGO’s und Hilfsorganisationen vor Ort, um zu helfen. „Es gibt einige, wie Ärzte ohne Grenzen, die super arbeiten. Leider gibt es unter den Hilfsorganisationen auch viele schwarze Schafe, die in die eigene Tasche wirtschaften“, hat die Hannoveranerin vor Ort erfahren. Die Hilfe komme oft nicht an – allerdings auch, weil die Behörden den Organisationen die Arbeit unnötig erschweren, weiß die gut vernetzte Helferin. Mitarbeiter würden stundenlang daran gehindert, durch Blockaden und Sperrungen zu ihren Einrichtungen zu gelangen. Gleichzeitig dürfen die Patienten das Lager nicht verlassen – um etwa ein Krankenhaus in der Hauptstadt Mytilini aufzusuchen.

Helfen, trotz MS und Rollator

Malik selbst ist gekommen, um zu helfen. „Als ich den Brand und die Zustände in den Nachrichten sah, war mir klar, dass ich hin muss. Vor Ort wird jede Hand gebraucht.“ Mit finanzieller Unterstützung von Freunden flog sie am Dienstag nach Lesbos – trotz einer MS-Erkrankung, die die 36-Jährige seit 2014 zwingt, einen Rollator für die Fortbewegung zu nutzen. „Ich war schon immer jemand mit einem ausgeprägten Helfer- und Gerechtigkeitssinn“, sagt sie. „Das lasse ich mir von der Krankheit nicht kaputt machen.“

Die Krankheit schränkt ein – auf ausreichend Pausen muss die 36-Jährige in der Hitze der griechischen Inseln achten. Manchmal kann der Rollator aber auch helfen. Die Polizisten lassen sie manchmal gewähren, wenn sie ins Camp will. „Eine Frau mit Gehhilfe scheint keine große Bedrohung zu sein“, sagt Malik mit einem Grinsen.

Trotz MS in Moria: Nina Malik ist auf den Rollator angewiesen. Quelle: Nina Malik

Bei ihrem jüngsten Besuch transportierte sie so frisch gekaufte Hygiene-Artikel ins Camp. „Das ist vielleicht nicht viel – aber besser als gar nichts. Die Frauen dort haben keine Binden oder Tücher, oder irgendetwas Vergleichbares“, sagt sie ernst. „Wenn ich so etwas sehe, kann ich nicht still stehen.“

