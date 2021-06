Hannover

Wenn es um die Wurst geht, sind sie nicht weit: Insgesamt 47 Filialen des „Wurst-Basar“ gibt es in Hannover und Umgebung. Aus der zentralen am Steintor hat sich das Unternehmen von Geschäftsführerin Susanne Hinsemann vergangenes Jahr schweren Herzens zurückgezogen – nach mehr als 50 Jahren. Jetzt will man neu starten, mit neuen Konzept, neuem Flaggschiff. Und dabei geht es nicht nur um Fleisch.

Rustikal aber edel, mit Elementen aus anthrazitfarbenem Stahl und sandfarbenem Holz, kommt der Neustart daher: Eine 500 Quadratmeter große Filiale (inklusive Terrasse) am Stammsitz in Empelde mit Plätzen für insgesamt 120 Gäste, die sich mit Wurstbasarklassikern von Currywurst bis Kohlroulade am Mittagstisch versorgen lassen können. Der Andrang an der Wurst- und Fleischtheke – die gehört immer dazu – ist groß. Obwohl die offizielle Neueröffnung am 28. Juni erst noch ansteht und eine Straßenbaustelle auf der Berliner Straße vor der Haustür die Anfahrt etwas erschwert, kommen die Kunden bereits in Scharen. Geschäftsführerin Hinsemann sieht glücklich aus.

Großpackungen und regionaler Honig

„Im Juni stand hier noch eine Lagerhalle“, sagt sie. Jetzt zeigt sich, dass das neue Flaggschiff mit seiner „aufmerksamkeitsstarken“ Fassade „hinkommt“. „Neben klassischen Fleisch- und Wurstwaren bieten wir fertig zubereitete Speisen, tägliches Mittagessen, auch zum Mitnehmen“, zählt sie auf. So weit so gut.

Doch man hat das klassische Basar-Angebot auch erweitert. Künftig will man „Großverbraucherpackungen zu kleinen Preisen“ vor Ort verkaufen. „Etwa für die Grillfeier“, erklärt sie. Dazu wird der Wurst-Basar regionaler: Honig aus Luthe, Eier und Kartoffeln vom Bauern um die Ecke und weitere regionale Produkte gibt es in den rustikal-stilvollen Regalen am Eingang. Der Fokus liegt auf Qualität. Mit ihr will man sich von den Günstig-Produkten aus dem Supermarkt abgrenzen. Aber auch etwas von Bio – zumal der Unterschied manchmal ihrer Meinung nach absurd sei. „Für den Bio-Stempel bekommen Hühner etwa besonderes Futter, das sie am Ende aber gar nicht vertragen“, erzählt die Geschäftsführerin. Sie stehe zur konventionellen Herstellung.

„Wurst ist unsere Leidenschaft“, betont Hinsemann. Regionale, saisonale Hausmannskost, Fairness gegenüber den 500 Mitarbeiter und den Lieferanten, seien ihr wichtig. Langfristig werde sich das aber auch auf die Preise auswirken. „Die Kunden achten immer mehr aufs Tierwohl und die Arbeitsbedingungen.“ Das gebe es eben nicht zu Discountpreisen. Ihre Hoffnung ist, dass das die Kunden auch weiterhin wertschätzen.

Der Wandel macht auf vor Traditionen nicht Halt

An den Wänden im Restaurantbereich der neuen Filiale des Familienbetriebs hängen schwarz-weiße Bilder von Oma, Papa und Opa und den Anfängen der Schlachterei vor fast 85 Jahren. In Linden begann es. Dass sie die älteste und größte Filiale am Steintor zum Jahreswechsel geschlossen hat, macht der Geschäftsführerin immer noch etwas zu schaffen. Ihr Vater hatte sie 1968 an der Georgstraße nahe dem Steintor eröffnet. Doch schon vor der Corona-Pandemie hätten die Kunden immer mehr anderswo gekauft. Der Wandel mache vor niemandem Halt.

„Wir müssen dorthin, wo die Menschen wohnen“, ist nun also das Konzept. Hinsemann träume davon, das Konzept der neuen Empelder Filiale zu „multiplizieren“ und an die anderen 47 Standorte zu bringen. „Möglicherweise aber etwas kleiner.“

Doch zunächst schaut man auf die neue Filiale und wie sie anläuft – Steak-Verkostung und Grünkohl-Brunch sollen auch am Sonntag mal zum neuen Flaggschiff des Familienunternehmens locken. Der Kundenandrang ist unter der Woche jedenfalls bereits beachtlich – und das sogar noch vor der offiziellen Eröffnung.

