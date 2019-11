Neues Dokument zum Reichstagsbrand aufgetaucht

HANNOVER

Eigentlich wird im Amtsgericht Hannover Rechtspflege betrieben. Unerlässlich für einen Rechtsstaat. Doch nun hatte Amtsgerichtspräsident Götz Wettich einen sehr außergewöhnlichen Termin. Er überreichte dem Niedersächsischen Staatsarchiv zwei bedeutende Urkunden. „Damit diese Dokumente nicht wieder in Vergessenheit geraten“, erklärte Wettich.

Zumindest die eidesstaatliche Erklärung des SA-Mannes Hans-Martin Lennings aus dem Jahr 1955 hat bereits Aufmerksamkeit unter Historikern gefunden. Darin beeidet er, dass er Marinus van der Lubbe am 27. Februar 1933 in den Reichstag brachte, als das Parlamentsgebäude schon brannte. Ein Jahr später wurde der Kommunist van der Lubbe wegen dieser Brandstiftung zum Tode verurteilt. Die Nazis nutzten den Reichstagsbrand als Fanal, um endgültig ihren politischen Gegner den Garaus zu machen.

Historiker verschwieg die Akte

Wer also legte den Brand im Berliner Reichstag? Zweifel an der Alleintäterschaft des geh- und sehbehinderten Arbeiters gab es schon immer. Benutzten die Nazis ihn als „Sündenbock“? Dass jetzt gefundene Dokument ist ein Beleg für diese These. Warum sonst sollte der längst entnazifizierte Lennings ohne Not über die Nacht des Reichstagsbrandes Rechenschaft ablegen.

Ebenso interessant wie die Urkunde ist ihre Auffindegeschichte. Das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen erforscht gerade selbst seine Geschichte. Bei den Recherchen fand sich bei dem Ministerialbeamten Tobias Martin (1912 bis 2011) eine Ausfertigung der eidesstattlichen Erklärung. Martin hatte sie nie bei seinen Forschungen berücksichtigt. Dabei hatte er sein Leben lang über den Reichstagsbrand geforscht. 1959 und 1960 hatte er aber in einer Serie des „Spiegels“ die These von der Alleinherrscherschaft van der Lubbes populär gemacht.

Aufbewahrungspflicht für Urkunden

Das LKA forderte nun beim Amtsgericht Hannover das Original der eidesstattlichen Erklärung an. SA-Mann Lennings hatte sie beim hannoverschen Notar Paul Siegel abgegeben und dafür 65 Mark bezahlt, damals keine kleine Summe. „Notare lagern bei uns nach dem Eintritt in den Ruhestand ihre Dokumente ein“, sagt Amtsgerichtspräsident Wettich. Die Aufbewahrungspflicht beträgt 100 Jahre. In der Erklärung erzählt Lennings, wie er auf Geheiß eines Vorgesetzten, den Auftrag erhalten habe, van der Lubbe zu holen und in den Reichstag zu bringen; der Auftrag erfolgte Stunden vor dem Brand.

Bei dem zweiten Dokument handelt es sich um die Nachlassakte von Klara Berliner, Erbin des Deutsch-Grammophon-Gründers Joseph Berliner. Sie wurde 1943 in Theresienstadt ermordet. Die Nazis hatten einen wertvollen Rokoko-Schrank und eine Münzsammlung von Klara Berliner enteignet. Bis heute werde nach möglichen Erben gesucht, heißt es von Forschern des Kestner-Museums.

In den Akten des Amtsgerichts Hannover bleibt die Geschichte gegenwärtig, unerlässlich für einen Rechtsstaat.

Von Thomas Nagel