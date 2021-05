Hannover

Pünktlich zum Start in die Freiluftsaison mit gelockerter Außengastronomie hat die Herrenhäuser Privatbrauerei ein neues Bier auf den Markt gebracht: das „Hannover Helles“. Ein hopfenfrisches, süffiges,vollmundiges und mildes Bier – nach bayrischem Vorbild. „Helle Biere liegen im Trend, seit Jahren steigt der Absatz national bei diesem Bier. Diesem Trend wollen wir nun folgen“, sagt Herri-Chef Christian Schulz-Hausbrandt. Das „Hannover Helles“ gibt es ab dem Wochenende im Handel, flächendeckend in der Region Hannover werde es wohl in der kommenden Woche erhältlich sein, so Schultz-Hausbrandt.

In den sozialen Netzwerken hatte die Brauerei am Donnerstag ihre Kampagne gestartet – und umgehend zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten. Zielgruppe ist das jüngere Publikum –mit Herz für Hannover und speziell für 96: „Zu den Roten oder zu den Bayern? Maschsee oder Chiemsee? Moin oder Servus?“ Du hast die Antwort – Hannover Helles“ lauten die Werbesprüche in dem Kurz-Clip zum Beispiel auf Facebook. Entworfen hat die Kampagne die hannoversche Kommunikationsagentur Dievision, mit der die Privatbrauerei schon länger zusammenarbeitet.

Von Hannover Helles gibt es zunächst nur 1500 Hektoliter

„Mit der Kampagne wollen wir ausdrücken, dass man nicht nach Bayern fahren muss, um ein gutes Helles zu bekommen, sondern in Hannover bleiben kann“, sagt Christian Schulz-Hausbrandt. Und mit dem klaren Design auf dem Etikett wolle man symbolisieren, dass man etwas Neues ausprobiert habe. Von „Hannover Helles“ hat die Herrenhäuser zunächst nur rund 1500 Hektoliter gebraut – man wolle den hannoverschen Markt erst einmal vorsichtig abtasten, heißt es aus Herrenhausen.

Die Idee für „Hannover Helles“ kam der Brauerei 2020 mitten in der Pandemie als man sich gefragt habe, wie man sich für die Zukunft aufstellen wolle. Danach wurde eine Abfüllanlage umgerüstet und mit dem Brauprozess begonnen. Das Helle gibt es bislang nur in der 0,33-Liter-Sudflasche. Offenbar aber auch ein Trend: Veltins hat mit dem „Pülleken“ ebenfalls ein Helles in der handlich-bauchigen Sudflasche auf den Markt gebracht. Sollte das Helle in Hannover den Markt erobern, kann sich die Herrenhäuser auch eine Halbliterflasche vorstellen – ebenfalls nach bayrischem Vorbild.

Herri-Weizen mit Gold-Medaille bei Bier-Award prämiert

Nicht verstecken vor den Brauereien aus Bayern muss sich die Herrenhäuser auch mit ihrem Weizen. Bei der Mai-Verkostung des Meininger’s International Craft Bier Award gewann das Herrenhäuser Weizen jetzt eine Gold-Medaille. Der Award gilt in Fachkreisen als einer der weltweit renommiertesten Bier-Wettbewerbe. „Das macht uns schon ein bisschen stolz“, so Brauereichef Christian Schulz-Hausbrandt.

Aktuell baut das Unternehmen die Kurzarbeit in der Brauerei ab, durch die Pandemie sei man zwar mit einigen blauen Flecken gekommen, letztendlich sei das Jahr 2020 wirtschaftlich aber noch recht glimpflich verlaufen: Etwa 130.000 Hektoliter hat die Privatbrauerei abgesetzt, etwa 10.000 Hektoliter weniger als 2019. Das Fehlen diverser Sommer-Großveranstaltungen wie Maschseefest oder Schützenfest, aber auch der Stopp des Vereinslebens habe 2020 zum Absatzrückgang geführt, so der Brauereichef.

Von Andreas Voigt