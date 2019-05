Zumindest vorübergehend wird ein Leerstand in Hannovers Toplage behoben. Blume 2000 eröffnet am Donnerstag in der Georgstraße/Ecke Große Packhofstraße (ehemals Swatch Store) eine Filiale. Das Konzept des sogenannten Popup-Stores sieht aber nur eine Verweildauer von einem Jahr vor.