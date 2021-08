Trotz Corona und Lockdowns gab es 2020 in Hannovers Bezirk Mitte keine Entwarnung bei der Kriminalität: Während insgesamt in allen 51 Stadtteilen die Zahl der Straftaten zurückging, stiegen die Delikte in der Innenstadt sogar noch an. Mitte ist der unsicherste Bereich in Hannover, am sichersten leben dagegen die Menschen in Waldheim.