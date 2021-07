Neuer Name, bessere Zukunft?: Marken Karstadt und Kaufhof verschwinden

Hannover

Galeria Karstadt Kaufhof – Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft Hannover, spricht aus, was Tausende denken: „Der Name ist sehr sperrig.“ Aber nicht nur deshalb soll er im Herbst verschwunden. Der Warenhauskonzern steht vor einer strategischen Neuausrichtung, kündigt Vorstandschef Miguel Müllenbach im Interview mit dem Handelsblatt an. Auch die beiden in Hannover noch vorhandenen Filialen werden dann einfach Galeria heißen.

In die Zukunft nach Corona will die Galeria 600 Millionen Euro investieren. Künftig soll es drei Typen von Warenhäusern geben – das Weltstadthaus, den regionalen Magneten und das lokale Forum. Bis zu 60 der 131 Häuser werden laut Plan vollständig umgebaut, der Rest zumindest teilweise. Pilotfilialen sind die Warenhäuser in Frankfurt, Kassel und Kleve.

Kommt ein „regionaler Magnet“?

Wo die Reise in Hannover hingeht, dürfte klar sein – auch die Unternehmenskommunikation des Warenhausgiganten Fragen der NP nicht beantwortet hat. Die Galeria am Hauptbahnhof ist schon heute als eines der umsatzstärksten Filialen bundesweit als Weltstadthaus gesetzt. Die Filiale an der Schmiedestraße wird wohl die Rolle des regionalen Magneten spielen.

„Bei regionalen Magneten wie beispielsweise Kassel geht es darum, das Angebot mit Services, Waren und Erlebnis anzureichern, die genau dort nachgefragt werden”, hat Müllenbach dem Handelsblatt erläutert. Die dermaßen angereicherte Warenwelt geht allerdings mit eigenem Rückzug daher: Galeria will dort die eigene Verkaufsfläche reduzieren und damit Platz für regionale Produkte, aber auch Serviceangebote wie städtische Bürgerdienste, E-Bike-Stationen und Paketschalter schaffen.

Teil ist schon untervermietet

Schon heute ist ein Teil der Fläche in der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale an der Marktkirche untervermietet. Die Filiale gilt seit langem als problematisch, ist bei weitem nicht so umsatzstark wie die Schwester am anderen Ende der City, hat ein wesentlich reduzierteres Warengebot.

Der Trend zu Untervermietung in noch größerem Stil geht sicherlich einher mit Personalabbau. Ob das der Filiale neue Wirtschaftlichkeit sichert, ist ungewiss. Als im Oktober 2020 das Karstadt-haus an der Georgstraße schloss (die Immobilie gehört New Yorker-Inhaber Friedrich Knapp und der hat auch mit OB Belit Onay noch nicht über Zukunftspläne geredet) sagte der damalige Betriebsratsvorsitzende Ralf Samtleben im NP-Interview auch für die beiden früheren Kaufhof-Filialen nur eine Atempause voraus,

Mieten „hoch gesetzt“

Samtleben damals: „Spätestens 2025 stehen die nächsten Entscheidungen über Schließungen oder Verkauf an. Die Häuser sind Eigentum von René Benko. Der kassiert schön Millionenmieten und hat die Preise hoch gesetzt. Ich glaube, an gutem Einzelhandel ist Herr Benko überhaupt nicht interessiert – wichtig ist ihm nur das Immobiliengeschäft.“ Samtleben heute: „Schade, dass die Namen Karstadt und Kaufhof verschwinden. Jahrhundertealte Tradition geht verloren.“

Karstadt war, das sehen so viele, ein Stück von Hannovers Geschichte. Eröffnet 1906 als 25. Unternehmen von Rudolph Karstadt, jetzt Leerstand in 1a-Lage. Visionen für die Umgestaltung des Hauses gibt es viele. Angeblich hat Knapp seine ganz eigenen Ideen – und schweigt noch darüber.

Das „vernetzte Herz“

Die geplante strategische Neuausrichtung des Warenhauskonzerns sieht für die beiden noch verbliebenen Standorte auf dem Papier Tolles vor. »Wir wollen das vernetzte Herz der Innenstadt werden – und zwar mit Konzepten, die ganz genau auf den lokalen Standort abgestimmt sind«, sagt Müllenbach. Per App wolle man den Kunden dann Services wie Terminbuchungen anbieten, entweder beim Friseur oder zur Abholung eines Personalausweises.

Rund 200 Millionen Euro sollen allein in den Ausbau des E-Commerce-Angebots, in IT und Logistik fließen. Galeria Karstadt Kaufhof verhandelt zurzeit mit dem Staat über einen zweiten Kredit – nicht deswegen, sondern um die Corona-Folgen abzufedern. Der zweitgrößte Warenhauskonzern Europas und Marktführer in Deutschland erhielt einen Staatskredit in Höhe von 460 Millionen Euro – auch weil die Warenhäuser als unverzichtbare Publikumsmagneten in vielen Fußgängerzonen gelten. Insgesamt habe der Konzern durch den Lockdown mindestens 1,8 Milliarden Euro an Umsatz verloren, sagte Müllenbach.

Dem Torioler Milliardär und Signa-Chef Benko geht das Geld nicht aus. Ende vorigen Jahres hat er sich für angeblich 30 Millionen Euro in der Steiermark einen Gutshof gekauft, samt Kapelle und ein historischer Gastwirtschaft aus dem 14. Jahrhundert. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen des Unternehmers auf rund 5,7 Milliarden US-Dollar.

Von Vera König