Krebserkrankungen sind weit verbreitet. Noch mehr, seitdem die Menschen älter werden. Nach Einschätzung von Forschern, erkrankt im Schnitt jeder zweite Deutsche im Laufe seines Lebens an dieser Krankheit. In Niedersachsen erkranken jährlich rund 50.000 Menschen.

Nun hat die Deutsche Krebshilfe das Crompehensive Cancer Center Niedersachsen (CCC-N), einen Verbund aus dem Uniklinikum Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), zum onkologischen Spitzenzentrum ernannt. Damit einher geht eine Förderung von drei Millionen Euro verteilt über vier Jahre.

Gleiche Standards in der medizinischen Versorgung

Michael Manns, Präsident der MHH, ist überzeugt: „Tumorerkrankungen sind von zunehmender Bedeutung.“ Umso wichtiger sei es, dass die Forschung gebündelt und vorangetrieben werde. So soll es gelingen, dass alle Menschen in Niedersachsen die gleiche medizinische Versorgung erhalten. Ziel sei es, die neuesten und besten Therapien zu entwickeln.

Im Fokus steht dabei vor allem, die Identität der Tumore zu klären. Wenn diese genau aufgeschlüsselt werde, können effizientere Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden, erklärt Volker Ellenrieder, Sprecher des CCC-N. Dies biete gerade für schwerere Erkrankungen gezielte Therapiemöglichkeiten. Ein Fortschritt zur Vergangenheit: Lange Zeit wurden für ähnliche Tumore die gleichen Medikamente verwendet. Mit der Folge, dass der Behandlungserfolg geringer war, aber die Patienten dennoch großen Nebenwirkungen ausgesetzt waren. Dem CCC-N gehören in Niedersachsen zwölf kooperierende Krankenhäuser an.

Neue Hoffnung für Betroffene

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ist überzeugt: „Das junge Spitzenzentrum eröffnet allen Krebspatientinnen und -patienten weitere Perspektiven und macht ihnen Hoffnung.“ Angesichts dessen, dass es sich weltweit um die zweithäufigste Todesursache handele, müsse noch mehr über die Erkrankung gesprochen werden. Björn Thümler liegt das Projekt nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus persönlicher Perspektive am Herzen. 2019 war seine Ehefrau an Brustkrebs erkrankt – inzwischen sei die Behandlung aber erfolgreich abgeschlossen. Die Behandlungsoptionen seien aufgrund des Forschungsstands gut gewesen, bei vielen Krebsformen fehle es aber noch an ausreichend Erkenntnissen. Deswegen sei das Zentrum für Niedersachsen von hoher Bedeutung.

Das CCC-N ist eines von inzwischen 14 onkologischen Spitzenzentren in Deutschland. Unter den Einrichtungen sollen die Ergebnisse geteilt und inhaltlich optimiert werden. Im Zentrum stehen auch klinische Studien.

