Hannover

Der aktualisierte Entwurf der Niedersächsischen Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist da. Noch sind etliche Änderungen möglich – erst am Wochenende soll die finale Version stehen. Die Grundzüge werden aber deutlich.

So darf sich ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen – bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nach wie vor nicht mitgezählt. Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder niedriger dürfen die Kontaktbeschränkungen aufweichen: Möglich wären dann Treffen mit drei Haushalten, maximal zehn Personen.

Für das Osterfest gilt eine Sonderregelung: Vom 1. bis 5. April sind „Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit“ nicht gestattet – auch nicht mit Abstand. Zoos und Tierparks bleiben generell geöffnet, dort darf aber kein Essen und Trinken verkauft werden. Erlaubt ist zudem wieder der Einzelmusikunterricht.

Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr

Weiter sollen Landkreise und kreisfreie Städte erwägen, ab einer 7-Tage-Inzidenz ab 100 auch im Auto eine Maskenpflicht einzuführen, soweit die Insassen aus verschiedenen Haushalten stammen. Ebenso ist eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr möglich – ab einer Inzidenz von 150 ist diese verpflichtend.

Des Weiteren sind die Bedingungen für Modellstädte definiert, die Geschäfte, Restaurants und Kultureinrichtungen mithilfe von Schnelltests und einer digitalen Kontakterfassung (mittels Luca-App) öffnen wollen. Auch Hannover hatte sich hierfür beworben. Start ist ab dem 6. April, der Test dauert drei Wochen. Ausgenommen sind Kommunen mit einer 7-Tage-Inzidenz ab 200. Die Region Hannover liegt aktuell bei 120,8.

Ministerin rät von Feiern auch mit Geimpften ab

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat unterdessen generell von privaten Ostertreffen auch mit geimpften Menschen abgeraten. Zwar biete eine Impfung einen wichtigen Schutz, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). Aber: „Dennoch muss ich die Menschen aufgrund der immer noch vielen offenen Fragen zu der munteren dynamischen Entwicklung der Mutante noch um Geduld bitten. Digitale Treffen sind auch eine schöne Möglichkeit, die Zeit, bis das große Familientreffen möglich ist, zu überbrücken.“ Auch Tests seien immer nur eine Momentaufnahme, und auch mit einem negativen Test könnten Menschen infektiös sein.

Gleichzeitig machte die Ministerin Mut mit Blick auf die Impfkampagne im Land: Inzwischen würden in Niedersachsen werktags mehr als 30 000 Impfdosen gespritzt. „Wenn es so weiterläuft und wir die vom Bund zugesagten Liefermengen an Impfstoff auch tatsächlich bekommen, müssten wir Mitte Juni mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Niedersachsen zumindest einmal geimpft haben“, sagte die SPD-Politikerin.

Von Fabian Mast