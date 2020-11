Neuer Corona-Schnelltest in Hannover: Nur 15 Minuten bis zum Ergebnis

Hannover

Nur 15 Minuten bis zum Ergebnis: Ab Samstag können Menschen in Hannover unkompliziert einen Corona-Schnelltest absolvieren. Es soll keine lange Wartezeiten geben, auch ist keine ärztliche Überweisung notwendig. Allerdings müssen Patienten den Test zunächst selbst bezahlen, er kostet 49,90 Euro.

Anbieter ist Corona 15 GBR, zuständiger Arzt ist Sorusch Ataschsokhan. Das Gesundheitsamt wird über einen positiven Befund informiert. Sollte der Antigen-Schnelltest positiv ausfallen, sollte zudem zusätzlich ein herkömmlicher PCR-Test gemacht werden. Dieser gilt als zuverlässiger.

Beide Verfahren funktionieren mittels Rachenabstrich. Beim Schnelltest wird die Probe in eine Lösung mit Antigenen eingebracht, um spezielle Protein-Bausteine des Virus SARS-CoV-2 nachzuweisen – auch dies ähnlich wie beim PCR-Test, allerdings ist das Laboratorium gewissermaßen im Test bereits implementiert.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Termine lassen sich online vereinbaren. Die Teststation Am Großen Garten 3 in Herrenhausen ist ab Samstag, 28. November, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Bezahlt werden kann beim Test (Karte und Bar) oder online. Personalausweis nicht vergessen! Das Testergebnis bekommen die Patienten per Email zugeschickt.

Von Fabian Mast