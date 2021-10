Hannover

Der Politikwissenschaftsstudent Timon Dzienus ist neuer Bundessprecher der Grünen Jugend. Gewählt wurde der Hannoveraner beim Bundeskongress in Erfurt.

Haben Robert Habeck und Annalena Barbock schon gratuliert?

Ja, Robert Habeck hat eine Sms geschrieben, und Annalena Baerbock rief gleich meine Co-Sprecherin Sarah Lee Heinrich an und gratulierte außerdem auf Twitter.

Sie sind in einer hochpolitischen Zeit Bundessprecher geworden. Welches Thema brennt Ihnen am meisten unter den Nägeln?

Drei Themen: Wir brauchen einen konsequenten Klimaschutz und die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, eine vollkommen andere Mietenpolitik und in der Flüchtlingspolitik muss sich einiges ändern. Das Sterben im Mittelmeer muss beendet werden.

In Erfurt haben Sie beklagt, dass es Jachten für Reiche gebe, während Migranten im Mittelmeer ertrinken. Fordern Sie die Enteignung von Jachtbesitzern?

Nein. Ich habe mit dem Vergleich einfach aufgezeigt, wie absurd und krass es ist, dass die einen nicht einmal Möglichkeiten zur Flucht haben, während andere im eigenen Reichtum untergehen. Deutschland darf nicht länger darauf warten, dass es für alles eine europäische Lösung gibt. Deutschland muss die Seenotrettung mitfinanzieren, auch einen eigenen Beitrag leisten. Zum Beispiel, Seenotrettungsmissionen wie Sea-Watch unterstützen oder eigene Schiffe schicken. Die EKD unterstützt das ja auch. Und natürlich muss sich Deutschland in der EU dafür einsetzen, dass solche menschenunwürdigen Lager wie Moria an den europäischen Außengrenzen nicht mehr existieren dürfen.

Muss Hartz IV verschwinden?

Ja. Es muss durch ein menschenwürdiges System ersetzt werden. Es war damals ein großer Fehler von Rot-Grün, dieses System in dieser Form, mit diesen Sanktionen, einzuführen. Durch Hartz IV sind Millionen von Menschen in Armut geraten, zu viele Kinder wachsen in prekären Situationen auf. Das haben SPD und Grüne ja mittlerweile auch verstanden.

Wie kann man mit der FDP Klimapolitik betreiben?

Das wird ein harter Brocken. Klar für alle, auch für die FDP, muss sein, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird. Nur so können wir überhaupt unseren Planeten retten, unsere Lebensgrundlagen schützen.

Ist es egal wie das passiert? Die FDP setzt hier ja vorrangig auf neue Innovationen …

Es ist nicht egal, es muss mit den Menschen zusammen passieren, nicht gegen sie. Um einige Maßnahmen wie den Kohleausstieg 2030 kommen wir nicht herum. Nur auf neue Technologien zu setzen, hilft nicht. Wir wissen ja, wie wir das Klima retten müssen, nämlich durch eine deutliche Absenkung der CO2-Emissionen. Es muss eine Mobilitätswende geben, wie sie in Hannover ja schon angegangen wird. Es bedarf einer massiven Investitionsoffensive Bus und Bahn, in grüne Technologien wie Solar und Wind. Das wurde in den letzten Jahren krass verschlafen, es gab eine Begrenzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das war völlig absurd, tausende Arbeitsplätze sind dabei vernichtet worden. Wir müssen jetzt investieren, denn die Folgeschäden des Klimawandels werden viel teurer.

Aber es gibt eine Schuldenbremse im Grundgesetz …

Das ist ein Problem. Die muss eigentlich fallen. Wir müssen uns die Fragen stellen, wie wir die Investitionen für das Klima, aber auch für Schulen, Krankenhäuser usw aufbringen wollen. Was nicht geht, ist, Sozialausgaben zu kürzen. Dann müssen eben Reiche deutlich mehr bezahlen, wir brauchen eine Vermögenssteuer, höhere Erbschaftsteuern und einen höheren Spitzensteuersatz.

Gibt es rote Linien für die Ampel aus Ihrer Sicht?

Es gibt keine einzelnen Linien, wir wollen das Koalitionsabkommen an den Inhalten messen. Klar ist: Für die neue Regierung muss das Pariser Klimaabkommen Grundlage für alles Handeln sein. Aber auch in sozialen Fragen, und auch bei Fluchtgründen muss viel passieren.

Sie hatten FDP-Chef Lindner als sexistischen, rechten Kotzbrocken bezeichnet. Müssen Sie da jetzt etwas zurücknehmen?

Die Aussagen kamen ja im klaren Kontext. Christian Lindners Verhalten gegenüber seiner ehemaligen Generalsekretärin war sexistisch. Und sein Verhalten im Zusammenhang mit der Wahl des CDU-Mannes Kemmerich mit Hilfe der AFD in Thüringen im Februar 2020 war total daneben. Lindner beweist oft einen schlechten Stil, da ist nichts zurückzunehmen.

Sie sind jetzt Bundessprecher, studieren Politikwissenschaften. Haben Sie noch Zeit, am 22. Oktober am Klimastreik teilzunehmen?

Für das Studium habe ich tatsächlich wenig Zeit, aber Zeit für solche Demos wie von Fridays for Future nehme ich mir natürlich. Mit den Fridays, mit den Gewerkschaften und weiteren Protagonisten der Zivilgesellschaft werden wir Grüne Jugend richtig Druck machen auf die Koalitions- und Sondierungsteams, um den Politikwechsel einzufordern.

Von Petra Rückerl