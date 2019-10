Neuer Bier-Deal bis 2029: Kulturzentrum Faust rockt jetzt mit Herri

Hannover

Parties, Events, Konzerte – bei Veranstaltungen im Kulturzentrum Faust rockt die Herri künftig mit. Ab dem 1. November wird die Privatbrauerei neuer Lieferant der Kultstätte in Linden-Nord. Ein Zehnjahresvertrag, in dessen Rahmen nicht nur viel Bier, sondern auch Ideen für kulturelle Kooperation sprudeln sollen.

Herrenhäuser und die Faust – da haben sich zwei gefunden, die zusammengehören. Davon sind die Protagonisten jedenfalls überzeugt. „Herrenhäuser engagiert sich auf ganz vielfältige Art und Weise für die Stadt und die Region, was beispielsweise das Projekt Hannoverbunden gezeigt hat. Das passt hervorragend zur Faust, die von Engagement lebt“, sagt Peter Hoffmann-Schoenborn, Vorstand der Faust-Stiftung. Auch bei den Bierbrauern ist die Freude über den Deal groß. „Die Faust ist aufgrund ihrer Größe und der Vielzahl an Besuchern ein bedeutender Partner für uns“, deutet Christian Schulz-Hausbrandt die finanzielle Größenordnung des Zehnjahresvertrags an, ohne konkrete Zahlen zu nennen. „Darüber hinaus steht die Faust für ein Stück pures hannoversches Lebensgefühl – genau so wie Herri. Das passt einfach super zusammen“, so Bruder und Mitgesellschafter Axel Schulz-Hausbrandt.

„ Herri Musiknacht“ in der Faust

Der Wechsel am Zapfhahn und in den Kühlschränken findet am 1. November in allen Einrichtungen der Faust statt. Dazu gehören die Konzert- und Party-Locations 60er-Jahre Halle und Mephisto, die „Warenannahme“, der Gretchen-Biergarten und die neue Bar Federwerk, die am 29. November im ehemaligen Raucherraum der 60er-Jahre-Halle eröffnet. Die Kooperation soll jedoch übers Biertrinken hinausgehen. „Wir gewinnen nicht nur unseren Wunschlieferanten Wir sehen mit der Herri auch eine Partnerin, die unser Kulturzentrum bereichern wird“, erklärt Faust-Geschäftsführer Hans-Michael Krüger. So will sich die Brauerei auch selbst mit Projekten und Konzerten im Kulturzentrum engagieren sowie bestehende Events unterstützen. Unter anderem wird eine der kommenden Ausgaben der „ Herri Musiknacht“ in der Lindener Kultstätte stattfinden. Und: Ein Konzert der hannoverschen Ska-Punk-Band Wisecräcker soll den Deal im Frühjahr nochmal symbolisch besiegeln.

Von André Pichiri