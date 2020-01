Neuer Ärger um Eingruppierung bei Hanomag Lohnhärterei

HANNOVER

Neuer Konflikt bei der Hanomag Lohnhärterei (rund 180 Mitarbeiter in Hannover): Nachdem sich Geschäftsführung und Arbeitnehmerseite sich im November nach mehreren Warnstreiks darauf geeinigt hatten, über eine Annäherung an den Flächentarifvertrag der Metallindustrie zu verhandeln und für die Beschäftigten neue Eingruppierungen zu vereinbaren, scheinen Teile des Kompromisses nun zu wackeln. Die Eingruppierung ist umstritten, Anfang Februar trifft man sich deswegen vor einem Schlichter.

Geschäftsführer sortiert Eingruppierung neu

Wie des von der Arbeitnehmerseite heißt, hatte man im November den Eindruck hatte, bei 70 bis 80 Prozent der Mitarbeiter sei man sich über die Eingruppierung einig. Doch dann habe Geschäftsführer Karsten Seehafer die Eingruppierungen neu sortiert. „Jetzt sind 70 Prozent strittig“, heißt es von der IG Metall.

Neuer Vorschlag eine Million Euro günstiger

Laut Gewerkschaft sind 120 von insgesamt rund 180 Beschäftigten umstritten. Die Arbeitgeberseite habe in diesen Fällen die angepeilte Eingruppierung von Mitarbeitern um mindestens eine Stufe nach unten korrigiert, in einigen Fällen sogar um zwei oder drei Gruppen. „Laut der neuen Eingruppierung, die die Geschäftsführung vorgelegt hat, sind bei uns im Grunde genommen nur noch Hilfskräfte beschäftigt“, kritisiert Manfred Hübschke, Betriebsratsvorsitzender bei der Hanomag Lohnhärterei, die auf die Veredelung von Oberflächen spezialisiert ist. Der Arbeitgeber habe zur Begründung angeführt, dass die geplanten Eingruppierungen „zu teuer“ seien. Wie die IG Metall berechnet hat, soll der Eingruppierungsvorschlag der Arbeitgeberseite rund eine Million Euro günstiger sein als die bisher vereinbarten Eingruppierungen.

Schlichter soll Problem lösen

Geschäftsführer Karsten Seehafer sagte hingegen, aus seiner Sicht habe es noch keinen Konsens über die Eingruppierung gegeben. Deshalb könne man auch nicht von einer Herabstufung sprechen. Er sei aber zuversichtlich, dass man das Problem mit Hilfe des Schlichters lösen könne.

Mitte Februar beginnen zudem die Verhandlungen über den Heranführungstarifvertrag an die Fläche. Dafür zeigte sich Seehafer pessimistisch: Er pocht nach wie vor auf eine „Schlechtwetterklausel“, die es ermöglicht, bei einem negativen Geschäftsverlauf Tariferhöhungen zu verschieben. Dafür habe er bisher keine Vorschläge von der Gegenseite gehört. Zudem müsse das Unternehmen steigende Energiepreise und Lohnkosten ausgleichen, dadurch würde man Aufträge verlieren. „Wenn wir nicht neue Aufträge an Land ziehen, werden wir Personal abbauen müssen“, kündigte er an.

Lesen Sie auch:

Von Inken Hägermann