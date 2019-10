Neue Verbotszone am Hauptbahnhof für Baseballschläger und Taschenmesser

Hannover

Mit einer neuen Verbotszone wollen Stadt und Polizei die Körperverletzungsdelikte hinterm Hauptbahnhof eindämmen: Demnächst gelten dort „gefährliche Gegenstände“ als verboten – vom Taschenmesser bis zum Baseballschläger. Doch zunächst muss noch der Rat der Stadt zustimmen.

Die Verbotszone betrifft vor allem die Flächen an den Hinterausgängen, also den Raschplatz einschließlich der Zugänge auf die Straßenebene, die Fläche am hinteren Westausgang bis zum südlichen Teil der Lister Meile und den östlichen Ausgang bis zur Fernroder Straße. Auch der nördliche Ausgang samt Rundestraße, zwischen Lister Meile und Fernroder Straße wird kontrolliert. Übrigens: Im Bahnhof wiederum ist die Bundespolizei zuständig – dort gilt das Verbot nicht.

994 Gewaltdelikte in 2018

Schon seit geraumer Zeit sei der Bereich dort „ein Schwerpunkt“, erklärte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe die Maßnahme. Nicht nur aufgrund der subjektiven Beeinträchtigung, die viele Bürger geäußert hätten. Auch die nackten Zahlen sprechen für eine verschärfte Situation. Seit Jahren sei die Deliktrate dort gleichbleibend hoch, erklärte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe, obwohl man die Anzahl der Streifen inzwischen vervierfacht habe.

Allein 315 Gewaltdelikte verzeichnete die Polizei 2018 am Raschplatz. Im Quartier Hauptbahnhof insgesamt waren es sogar 994 Gewaltdelikte. „Der für die Verbotszone abgesteckte Bereich orientiert sich an den Vorfällen, die wir in der Vergangenheit hatten“, so Kluwe. 820 Mal kam es dort sogar zu gefährlicher Körperverletzung. Bei der Hälfte dieser Fälle kamen Waffen zum Einsatz, bei einem Fünftel „gefährliche Gegenstände“, die als Waffe eingesetzt werden können.

Und gegen diese Gegenstände – die eben nicht unters Waffengesetz fallen – will die Stadt jetzt schärfer Vorgehen. Stimmt der Rat der Stadt der Vorlage zu, gilt hinterm Hauptbahnhof das Verbot täglich von 21 bis 6 Uhr. Als gefährliche Gegenstände gelten laut Stadt Äxte, Beile, Knüppel aller Art (also auch Baseballschläger), Handschuhe mit harten Füllungen und Quarzsandhandschuhe sowie Reizstoffsprühgeräte, die nicht ohnehin schon dem Waffengesetz unterliegen. Auch Messer dürfen dann dort nicht mehr getragen werden – egal wie groß. Bisher untersagt das Waffengesetz lediglich das öffentliche Führen von Messern mit einer Klingenlänge über 12 Zentimeter oder besondere Arten, wie Einhand- oder Butterflymesser.

Kontrollen finden anlassbezogen statt

Dass nun ein Reisender, der ein Taschenmesser für den Urlaub bei sich trägt oder eine alte Dame, die es gerade im Laden gekauft hat, Sanktionen befürchten muss, schließt von der Ohe aus: „Es ist völlig lebensfremd, dass Polizei und Ordnungsdienst dort eine alte Oma, oder einen harmlosen Reisenden durchsuchen, auch wenn sie das Recht dazu hätten.“ Die Kontrollen fänden „anlassbezogen“ statt – also dort, wo die Beamten ohnehin Konfliktpotenzial vermuten.

Werden dann Knüppel und Co gefunden, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit: Der gefährliche Gegenstand werde zunächst vorübergehend sichergestellt und eine Geldbuße fällig. Die könne bis zu 5000 Euro teuer sein, nach Angaben aus der Verwaltung soll sie jedoch in der Praxis im niedrigen dreistelligen Bereich liegen.

Stellwerk liegt nicht in der Verbotszone

Nicht in der Verbotszone liegt dagegen der Platz vor dem Drogen-Konsumraum „Stellwerk“ östlich der Fernroder Straße. Ausgerechnet dort, wo es häufig zu Konflikten kommt. Ende 2018 endete ein Streit zwischen zwei Männern sogar tödlich. „Wir wollen die Klientel vom Stellwerk nicht vertreiben“, erklärte von der Ohe diese „Abwägungsentscheidung“. „Sonst geht die Suchtkrankenzone wo anders hin – wo es gar keine Betreuung oder Angebote gibt.“ Das Problem: Viele Konsumenten bräuchten ein Messer, um ihr Suchtmittel zu verteilen, so der Dezernent.

Nicht als Verbotszone im Gespräch ist übrigens der Bereich Marstall und Steintor – obwohl es auch hier in jüngster Vergangenheit immer wieder zu Messerstechereien kam. Zum einen sei die Häufung von Gewaltdelikten im Bereich Bahnhof deutlich größer. „Zum anderen sind die Kapazitäten für Kontrollen nicht unendlich“, wie von der Ohe erklärte.

Wann das neue Verbot in Kraft tritt, ist nicht klar – zunächst muss es in den Fachausschüssen der Politik debattiert und dann im Rat beschlossen werden, vermutlich Ende November. Dann gilt es „probeweise“ für die nächsten drei Jahre.

Von Simon Polreich