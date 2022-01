Hannover

Eine Vielzahl der Polizeihunde in Niedersachsen muss derzeit Urlaub machen. Seit Jahresbeginn gilt in Deutschland eine strengere Tierschutz-Hundeverordnung – mit massiven Auswirkungen auf den Dienstalltag. Das aktualisierte Regelwerk verbietet unnötige Schmerzen bei Ausbildung, Training und Erziehung. Allerdings setzt die Polizei bei diversen Einsätzen Stachelhalsbänder ein, damit die Hunde etwa von dingfest gemachten Verdächtigen ablassen. Bis eine entsprechende Lösung gefunden ist, bleiben viele Hunde zu Hause.

Um die aktualisierte Verordnung einzuhalten, „wurde im Diensthundwesen der Polizei Niedersachsen mit Wirkung zum 1. Januar 2022 der Einsatz der sogenannten Stachelhalsbänder untersagt“, teilt Mareike Fieker, Sprecherin des Innenministeriums, mit. Landesweit sind 223 Hunde bei der Polizei aktiv. Sie werden zur Gefahrenabwehr eingesetzt, dienen der Kriminalitätsbekämpfung und fungieren als Spürhunde aller Art. „Ein Wegfall von Spezialhunden ist daher nicht zu kompensieren“, sagt Fieker. Außerdem ruht zurzeit die Ausbildung weiterer Tiere.

Ministerium: Keine Alternative zum Stachelhalsband

Falls sich der Schutzhund etwa bei gewalttätigen Demonstrationen an einem Verdächtigen verbeißt, soll ihn der kurze Schmerzimpuls durch das Stachelhalsband dazu bringen, von dem Menschen wieder abzulassen. Quelle: Fabian Sommer/dpa (Archiv)

Aus- und Fortbildungskonzepte sowie der tägliche Einsatz basierten bislang auf der Nutzung des Stachelhalsbandes. Fieker betont, dies sei „stets im Einklang mit den zu beachtenden Bestimmungen des Tierschutzes“ erfolgt. Das Halsband verfügt über nach innen gerichtete Dornen, die das Kontrollieren des Hundes zu jedem Zeitpunkt während Stresssituationen gewährleisten soll. Das Halsband führt laut Fieker „beim konformen Einsatz nicht automatisch zu Schmerzen, Schäden oder Leiden“. Es solle den Hund lediglich von nicht hinnehmbarem Handeln abbringen, „um Menschen, aber auch den Diensthund selbst zu schützen“. Ähnlich effektive Alternativen gebe es nicht.

Immerhin: Ein Großteil der Tiere habe eine duale Ausbildung – wird also nicht nur als Schutzhund eingesetzt. Bis auf Weiteres stehen die Hunde beispielsweise für die Drogen- oder Personensuche zur Verfügung. Die Polizeidirektion Hannover etwa hat 30 Hunde, acht davon sind nun betroffen. Während die Diensthundeführer laut Direktionssprecherin Natalia Shapovalova weiter den Streifendienst unterstützen, „kommen die betroffenen Diensthunde nicht mehr in allen Situationen zum Einsatz“. Lediglich zwei stehen vorerst gar nicht mehr zur Verfügung.

Alle Polizeihunde in Deutschland betroffen

Vor dem Hundeproblem stehen alle Landespolizeien und die Bundespolizei. Berlin allerdings interpretiert die Verordnung inzwischen so, dass das Verbot nur die Ausbildung betrifft. Seit Donnerstag sind die 49 aus dem Dienst genommenen Hunde wieder im Einsatz. Felix Keldenich, Sprecher der niedersächsischen Gewerkschaft der Polizei (GdP), fürchtet bei Wegfall aller Schutzhunde „unmittelbare Auswirkungen auf den täglichen Dienstbetrieb“. Diensthundeführer und Hund seien ein eingespieltes Team, die Halsbänder würden nur in speziellen Situationen eingesetzt. „Eine Gefährdung des Tierschutzes sieht die GdP in diesen Fällen nicht gegeben.“

Niedersachsen prüft inzwischen, ob andere Erziehungsmethoden ähnlich wirkungsvoll sind. Gleichzeitig hat das Land eine Initiative in den Bundesrat eingebracht, um eine Ausnahmeregelung für die Polizei zu erwirken – zumindest übergangsweise. Denn müsse die Ausbildung komplett umgestellt werden, benötige bereits das Erstellen des neuen Konzepts eine gewisse Zeit. Für das Umerziehen der aktiven Hunde werden weitere etwa drei bis fünf Jahre veranschlagt. Allein deshalb sei wenigstens eine temporäre Ausnahme laut Fieker „zwingend erforderlich“.

Von Peer Hellerling