Neue Studie: Leitungswasser enthält kaum Mineralstoffe

Wasser trinken ist gesund – das ist überall bekannt. Viele Menschen greifen dabei gerne auf Leitungswasser zurück, vor allem in Gegenden mit geringem Kalkanteil, schließlich ist das Wasser aus der Leitung günstiger und umweltfreundlicher. Hartes (also kalkhaltiges) Wasser hingegen ist häufig negativ belastet, sorgt es doch für lästige Rückstände auf Fliesen, Armaturen und in Geräten, wie der Wasch- und der Kaffeemaschine.

Doch wie eine Pilotstudie des Kompetenzzentrums Mineral- und Heilwasser des Instituts für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Universität Hannover nun herausfand, ist das harte Wasser theoretisch sogar gesünder als das weiche. Zwar gab es diese Vermutung schon länger, nun wurden jedoch die Belege dafür geliefert. Auslöser der Studie war die Anregung der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), künftig vermehrt auf Leitungswasser zurückzugreifen.

„Kaum nennbares Kalzium und Magnesium “

Untersucht wurden insgesamt 35 Haushalte in Gebäuden aus unterschiedlichen Baujahren und in verschiedenen Renovierungszuständen. Unterteilt waren diese in Verteilungsgebiete von sieben Wasserwerken (Neustadt, Burgdorf, Barsinghausen, Hildesheim, Hameln, Springe sowie dort umliegende Ortschaften) mit unterschiedlichen Härtegraden (1,8° bis 24,3° deutscher Härte). Pro Gebiet wurden wiederum fünf Proben entnommen.

Studienleiterin Inga Schneider Quelle: privat

Dabei kam heraus, dass „sich im Wasser mit einem niedrigen Härtegrad kaum nennbares Kalzium und Magnesium“ befindet, so Studienleiterin Inga Schneider. Bei einem Härtegrad von 1,8° in Hildesheim sind es beispielsweise 19 Milligramm Kalzium pro Liter und 2,3 Milligramm Magnesium pro Liter. „Erst ab einem Härtegrad von 16,8°deutscher Härte liegen die Mineralstoffe so vor, dass das Wasser einen gewissen Beitrag zur empfohlenen Tageszufuhr leisten kann“, sagt Schneider. Diese liegt bei 1000 Milligramm Kalzium pro Tag und bei 300 bis 350 Milligramm Magnesium pro Tag.

Entkalkungsanlagen führen zu hohen Natriumwerten

Hinzu kommt, dass Nutzer von Wasser mit hohen Härtegraden oftmals Enthärtungsanlagen nutzen, um Kalkablagerungen vorzubeugen und damit Bäder und Geräte zu schützen. Dabei wird dem Trinkwasser jedoch Kalzium und Magnesium – beide Stoffe sind für den Kalk verantwortlich – entzogen und dafür Natrium hinzugefügt. „Wir waren durchaus überrascht, dass die Anlagen so einen starken Einfluss haben“, so Inga Schneider. Zwar spreche das für die Leistung der Anlagen, allerdings könne der rund zwölffach erhöhte Natriumwert gesundheitlich nachteilig sein. „Auch eine geringe Zufuhr an Magnesium und Kalzium hat auf Dauer negative Folgen“, meint Schneider.

Was ist nun also besser? Hartes Wasser, das gesünder ist, aber für Kalkrückstände sorgt, oder weiches Wasser? „Das kommt darauf an, was man erreichen möchte“, so Schneider. Grundsätzlich sei Leitungswasser geeignet, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, es liefere jedoch keinen relevanten Beitrag zur Mineralstoffversorgung. Entkalkungsanlagen würde Schneider dennoch in bestimmten Regionen empfehlen, um Geräte zu schützen. „Dann sollte man sich aber bewusst sein, dass zusätzlich auf Mineralwasser zurückgegriffen werden sollte.“ Zwar werden diese Stoffe auch über die Nahrung aufgenommen, doch Schneider weist darauf hin, dass die Aufnahme von Mineralwasser eine einfachere Möglichkeit ist, Kalzium und Magnesium zuzuführen, und das ohne zusätzliche Kalorien.

„ Wasser dient nicht der Aufnahme von Mineralien “

Berthold Niehues, Leiter der Wasserversorgung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches, sieht die Studie kritisch und betont: „Die benötigen Mineralstoffe sollten keinesfalls nur über das Wasser abgedeckt werden.“ Zwar gebe es Wässer, die ähnlich viel Kalzium enthalten würden wie ein Glas Milch, in vielen Mineralwässern sei dies jedoch nicht der Fall. Oftmals weisen Leitungswasser und Mineralwässer sogar eine gleiche Zusammensetzung wichtiger Mineralstoffe auf, weil beide vom gleichen Grundwasservorkommen genutzt werden. Er plädiere stattdessen dafür, dass Wasser in erster Linie ein Durstlöscher sei und nicht primär der Aufnahme wichtiger Mineralien diene.

Auch Enercity – versorgt rund 700.000 Haushalte in der Stadt Hannover sowie Langenhagen, Seelze, Laatzen und Teilen der Städte Ronnenberg, Hemmingen und Pattensen – teilte auf NP-Anfrage mit, dass „grundsätzlich kein Wasser dafür geeignet ist, alle Mineralien des täglichen Bedarfs zu decken“, so Pressesprecherin Lana Sommer. Die Trinkwasserqualität des Enercity-Wassers habe nach Ergebnissen einer aktuellen Analyse einen Mittelwert von 12,6 deutscher Härte. Der Anteil des Magnesiums liege bei 5,8 Milligramm pro Liter, der des Kalziums bei 80 Milligramm pro Liter. „Um zum Beispiel bei Kalzium die empfohlenen 1000 Milligramm pro Tag aufzunehmen, müsste ein Mensch über zehn Liter eines als geeignet beschriebenen Trinkwasser mit mindestens 94 Milligramm pro Liter Calcium trinken. Da könnte ein Becher Joghurt die bessere Alternative sein“, rechnet Sommer vor.

Dennoch möchte Schneider die Studie für Vergleichswerte auch auf andere Regionen ausweiten, konkrete Pläne gebe es dazu aber noch nicht.

Von Cecelia Spohn