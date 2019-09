Neue Hochhaus-Pläne für Postscheckamt-Gelände

Hannover

Ein Hochhaus mit 64 Metern Höhe und 16 Geschossen, 250 bis 300 Wohnungen und Gewerbe auf ähnlich großer Fläche: Ein komplett neues Quartier soll anstelle des alten Postscheckamtes an der Celler Straße entstehen. „Das größte Innenstadtprojekt der nächsten zehn Jahre“, nennt es Stadtbaurat Uwe Bodemann. Am Donnerstag haben die Investoren, die Baum Unternehmensgruppe und das Wohnungsunternehmen Meravis, ihre Pläne für das „Stadtquartier Goseriede“ vorgestellt.

Noch handelt es sich dabei um grobe Entwürfe. Wichtige Eckpunkte des Vorhabens stehen aber schon fest – im wahrsten Sinne des Wortes. Das neue Hochhaus ist einer davon. Es soll an der Herschelstraße entstehen, nahe der Gleise der Deutschen Bahn, und sich dabei an anderen hohen Gebäuden in der Umgebung orientieren. Kleiner als das Bredero-Hochaus wird es werden, aber größer als das neue Hotel, das derzeit am Andreas-Hermes-Platz entsteht.

Stadtbaurat: Schatten beim Hochhaus kein Problem

Aus Sicht von Stadtbaurat Bodemann ist ein so hoher Bau an dieser Stelle kein Problem. „Schatten ist überhaupt kein Thema. Der wird nur auf die angrenzenden Bahnanlagen fallen“, berichtete er. Aufgrund deren Nachbarschaft soll in dem Hochhaus Gewerbe angesiedelt. Daneben ist ein niedrigeres Gebäude vorgesehen, in das zum Beispiel ein Hotel einziehen könnte.

Die Wohnungen sollen in einem größeren Block entstehen, um einen Innenhof herum. Außerdem in einem weiteren höheren Gebäude, das zum Nikolaifriedhof hin entstehen soll. Mit einer Höhe von 40 Metern und zehn Geschossen wird es sich an der neuen Zentrale der Wohnungsgesellschaft Hanova am Klagesmarkt orientieren.

Bis zu drei Jahre Bauzeit ab 2022?

An der Brüderstraße soll ein öffentlicher Platz entstehen, der auch die angrenzenden Quartiere „attraktiver machen wird“, hofft Baudezernent Bodemann. Im Laufe des Jahres 2021 will er das Bebauungsplanverfahren für das Projekt abgeschlossen haben. Eher können die Baum-Gruppe und Meravis ohnehin nicht mit dem Abriss des Postscheckamtes beginnen, weil die Postbank darin noch einen Mietvertrag hat. Die Bauzeit kalkulieren die Unternehmen mit zwei bis drei Jahren. Sollten wie geplant die Bauarbeiten im Jahr 2022 starten, könnte Mitte der 2020er Jahre das Vorhaben abgeschlossen sein.

Bodemann freut sich, dass zwei hannoversche Unternehmen das rund 20.000 Quadratmeter große Gelände gekauft haben und gemeinsam entwickeln wollen. „Bei so großen Projekten ist es normal, sich einen Partner zu suchen“, sagt Investor Gregor Baum. Meravis-Geschäftsführer schätzt die Baukosten „auf rund 150 Millionen Euro“. Sein Unternehmen und die Baum-Gruppe passten gut zusammen. Meravis habe viel Erfahrung im Wohnungsbau. Baums Unternehmen bei der Entwicklung von Gewerbeimmobilien.

Bei den Entwürfen des Kölner Architekturbüros Astoc, die am Donnerstag gezeigt wurden, handelt es sich jedoch nur um erste Skizzen, an denen die Umfänge der Gebäude deutlich werden sollen. Für die konkreten Planungen sollen Architekten-Wettbewerbe organisiert werden.

Von Christian Bohnenkamp