Die Region hat auf die steigenden Corona-Infektionszahlen über den kritischen Inzidenzwert von 35 reagiert und eine neue Allgemeinverordnung erlassen. Ab Donnerstag gilt die neue Maskenpflicht und strengere Kontaktbeschränkungen.

Erweiterte Maskenpflicht in Arbeitsstätten

Ab Donnerstag müssen Beschäftigte in allen Unternehmen sowie öffentlichen Gebäuden einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie in geschlossenen Räumen einen Mindestabstand von 1,50 Meter nicht oder nicht durchgehend einhalten können. Dazu zählen laut Verordnung alle Verkehrswege, Flure, Treppen und Treppenhäuser, Wartebereiche, Gemeinschafts- und Sozialräume, Toiletten und vergleichbare Räumlichkeiten.

Personen, die ein Attest vorweisen können, müssen auch hier keine Maske tragen. In der Verordnung werden aber noch weitere Ausnahmen aufgelistet: Beschäftigte in Krankenhäusern und Arztpraxen, Schulen und Kitas mit Hygieneplan, Bildungseinrichtungen wie Hochschulen, Kinder unter sechs Jahren, Bundeswehrangehörige, Gremiensitzungen des Landtags.

Keine Maskenpflicht im Freien

Außerhalb geschlossener Räume muss weiterhin kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Region rät aber dazu, dies freiwillig überall dort zu tun, wo viele Menschen zusammenkommen und der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann.

Neue Höchstgrenze für Feiern

Für die neuen Kontaktbeschränkungen orientiert sich die Region an dem Passus der ersten Allgemeinverfügung. Demnach dürfen in gastronomischen Betrieben künftig statt 100 nur noch 50 Personen feiern. Privat dürfen sowohl drinnen als auch draußen nur noch 25 Personen zusammenkommen. Es ist jedoch möglich, dass die Obergrenze in der Wohnung später sogar auf 15 herabgesetzt wird, wenn die Infektionszahlen weiter steigen und der Inzidenzwert oberhalb von 35 liegt. Darauf haben sich jedenfalls die Ministerpräsidenten beim jüngsten Bund-Länder-Gipfel verständigt. Offiziell als Verordnung festgeschrieben ist diese Regelung aber noch nicht.

Öffentlicher Nahverkehr

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin sowohl in den Fahrzeugen als auch an Haltestellen, unterirdischen Bahnstationen und Hochbahnsteigen. Die Üstra hat für November weitere Schwerpunktkontrollen in Kooperation mit Polizei und dem Sicherheitsdienst Protec angekündigt.

Maskenpflicht auf Mehrzweckhöfen

Auf den sämtlichen Wertstoffhöfen der Region muss ab Donnerstag ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Betroffen sind in der Landeshauptstadt die Höfe in Bornum, Groß-Buchholz, Kirchrode, Ledeburg, Linden-Mitte, List, Sahlkamp, Nordstadt und Südstadt sowie die Deponie im Moorwaldweg ( Lahe). In der Region gilt die Regelung auf den Höfen in Bissendorf, Garbsen, Gehrden, Neustadt, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, und Springe sowie die Deponien in Burgdorf und Wunstorf.

