In gut 30 Minuten von Hannover nach Bielefeld – das möchte die Bahn schaffen und muss dazu eine Hoch-Tempo-Strecke bauen. Kommunen und Bürger befürchten harte Einschnitte in Natur und Lebensumfeld, deshalb hat die Bahn einen Bürgerdialog angekündigt. Der startet jetzt online am Donnerstag.