Neue Gesundheitsministerin hält an Inzidenzen fest

Es handele sich um einen gut messbaren Wert, der das Infektionsgeschehen auf regionaler Ebene reflektiert, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Hannover. „Ich weiß, dass einige Kommunen enttäuscht sind“, räumte die Ministerin ein. Allerdings müsse in den Hochinzidenz-Kommunen das Infektionsgeschehen weiter eingedämmt werden. Wo mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gezählt werden, bleibt es bei den bisherigen Einschränkungen. Am Dienstag waren dies landesweit sechs Kommunen, darunter auch die Region Hannover.

Diese Regelung hatte scharfe Kritik des Niedersächsischen Städtetages und des Handelsverbands Niedersachsen ausgelöst. Es gebe keine Planbarkeit für Eltern von Kita-Kindern oder den Einzelhandel, hieß es.

