Neue Erkenntnisse: Das war das Ende für die Dinosaurier

Es ist eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte: Warum sind vor 66 Millionen Euro die Dinosaurier ausgestorben? Waren es heftige Vulkanausbrüche? Oder doch ein Asteroid? Auch die Wissenschaftler streiten sich seit Jahrzehnten um diese Frage. Ein 36-köpfiges Team hat sich nun der Sache angenommen – unter anderem unter Leitung von André Bornemann, der in Hannover für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) arbeitet. Er koordinierte die Gruppe zusammen mit Pincelli M. Hull von der renommierten Yale-Universität aus den USA.

Vor vielen Millionen Jahren war auch die Region Hannover mal Dino-Land: Der Allosaurus, ein gefürchteter Raubsaurier, soll hier durch die Gegend gestapft sein. Das beweisen Zähne, die am Tönniesberg und am Lindener Berg gefunden worden sind. Dort lagen auch Überbleibsel des drei Meter hohen Megalosaurus oder des basalen Tyrannosaurus, einem Vorfahren des gewaltigen Tyrannosaurus-Rex.

Als Hannover Dino-Land war: So soll es vor 150 Millionen Jahren in Niedersachsen ausgesehen haben. Quelle: Landesmuseum

Obwohl diese mächtigen Ur-Echsen unverwundbar schienen, starben sie aus. „Das Ökosystem wurde in sehr kurzer Zeit noch einmal auf nahezu Null gesetzt“, sagt Bornemann. Es war das jüngste der fünf großen Massensterben in der Erdgeschichte.

Vulkan oder Asteroid ?

Doch was war die Ursache dafür, dass drei Viertel aller Tierarten das Zeitliche segneten? Zwei Theorien hielten sich bislang hartnäckig. Die erste macht „massive vulkanische Aktivitäten“ in der Region Deccan in Süd-Indien für das Aussterben der Urzeittiere verantwortlich. Dabei sollen über einen längeren Zeitpunkt Treibhausgase ausgestoßen worden sein, die das Klima verändert haben.

Mit diesem Schiff bohrten die Wissenschaftler in der Tiefsee. Quelle: BGR

Oder war es doch der Asteroiden-Einschlag vor der Halbinsel Yucatan in Mexiko von dem heute noch ein 200 Kilometer großer Krater sichtbar ist? Mit Tiefsee-Bohrungen versuchten die Wissenschaftler herauszufinden, wie groß der Fingerabdruck der Vulkanausbrüche in Deccan auf der Erde war.

Vulkanausbrüche waren nicht die Ursache

Dafür ging es mit dem Schiff des International Ocean Discovery Programs (IODP) hinaus auf den Pazifik und Atlantik. Bei einer Expedition war auch Bornemann dabei. In 5000 Meter Wassertiefe entnahmen die Forscher einen 250 Meter langen Bohrkern vor Neufundland, den sie hinterher auswerteten. Noch heute lässt sich in den Gesteinsschichten einiges ablesen. Wie etwa die Temperatur oder auch der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß vor Millionen Jahren war. In den Tiefen der Weltmeeren seien die Bodenschichten noch besonders gut erhalten, sagt Bornemann. Drei Tage dauerte es, um den Bohrkern zu entnehmen.

Das Ergebnis: Die Veränderungen des Klimas und der Umwelt vor 66 Millionen Jahren können nicht von den Vulkanaktivitäten herrühren. Denn rund die Hälfte der Gase ist schon weitaus früher in die Atmosphäre entwichen. „Sie waren für eine kurze Erwärmungsphase 200.000 Jahre vorher verantwortlich, nicht aber für das Massenaussterben“, sagte Bornemann. Sehr wohl aber veränderten die Vulkanausbrüche das Klima, aber nicht so dramatisch wie der Asteroideneinschlag dies wohl getan hat.

Ein Asteroiden-Einschlag war wohl die Ursache für das Aussterben der Dinosaurier. Quelle: NASA

Das stützt die These, dass der zehn Kilometer große Asteroid alleine der Grund für das Aussterben der Dinosaurier ist. Im Umkreis von einigen tausend Kilometern waren die Folgen sofort zu spüren: Die Wälder brannten, die Ur-Echsen verendeten schlagartig.

Dabei sind Unmengen an Treibhausgasen freigesetzt worden. „Der aufgewirbelte Staub verdunkelte die Erde über mehrere Jahr“, sagt Bornemann. Den Pflanzen ging das Licht aus, den Dinosauriern die Nahrung. Es folgte ein Massensterben. Kann sich sowas wiederholen? Wenn erneut ein Asteroid von dieser Größe auf die Erde pralle, „kann das nochmal passieren“, sagt Bornemann.

Die Ergebnisse des internationalen Forscherteams werden in dem renommierten Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlicht, eines der beiden wichtigsten Fachzeitschriften in diesem Bereich weltweit.

