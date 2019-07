Hannover

Eine neue EU-Verordnung treibt den Krankenhäusern und den Herstellern von Medizinprodukten die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt sogar: „Wir laufen Gefahr, dass in Krankenhäuser ab Mai bestimmte Medizinprodukte fehlen.“ Droht dann auch in Hannover ein Engpass an Implantaten, wichtigen chirurgischen Instrumenten oder anderen Medizinprodukten?

Bei der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) nimmt man die neue EU-Verordnung nicht auf die leichte Schulter. Einen Grund zur Panik sieht Terence Krauß (43), Medizinprodukte-Beauftragter an der MHH, aber auch nicht. „Wir sind bereits früh aktiv geworden und haben mit Herstellern Kontakt aufgenommen. Wir bieten ihnen unsere Expertise an“, erzählt er.

Neue Regelung schützt Patienten

Die neue EU-Verordnung geht zurück auf den Brustimplantate-Skandal aus dem Jahr 2010. Eine französische Firma hatte hunderttausenden Frauen minderwertiges Silikon eingesetzt. Mit dem im Mai 2017 von der EU-Kommission beschlossenen Erlass will die EU solche lebensbedrohlichen Fehler künftig verhindern und verschärft die Kontrollen massiv. Selbst bewährte Medizinprodukte kommen so nochmal auf den Prüfstand. „Dabei muss unter anderem nachgewiesen werden, ob das Produkt auch eine Wirksamkeit für den Patienten hat“, erklärt Krauß. Nach einer dreijährigen Übergangszeit tritt die EU-Verordnung am 26. Mai 2020 in Kraft.

Der Brustimplantate-Skandal in Frankreich ist Auslöser der neuen EU-Verordnung. Quelle: EPA

Kritikern der bürokratischen Folgen wie etwa die DKG oder dem Branchenverband Medical Mountains geht das zu weit. Sie nennen immer wieder das Beispiel von der chirurgischen Schere. Auch für sie muss jeder Hersteller ab Mai erstmals eine klinische Bewertung vorlegen. „Ein Chirurg würde jetzt sagen: Die Schere schneidet“, sagt Krauß. Aber das reiche künftig wahrscheinlich nicht mehr, um eine Zulassung als Medizinprodukt zu bekommen.

Krauß würde sich deshalb weniger Hindernisse für Bewährtes wünschen, hält die neue Regelung aber „per se für positiv“. Der reguliertere Zugang schütze Patienten und schaffe Gerechtigkeit. „Und letztlich gibt es wenige Produkte, die alternativlos sind und nicht ausgetauscht werden können“, sagt Krauß. So habe die MHH ein Gel für Beatmungsschläuche bereits wechseln müssen, weil ein Hersteller dies aufgrund der neuen Verordnung nicht mehr herstellt.

Riesen-Aufwand für Hersteller

Schwierig wird es aber bei Implantaten oder Produkten, die selten gebraucht werden – wie zum Beispiel ein Herzschrittmacher für Säuglinge. „Als Universitätsklinikum behandeln wir seltene Krankheiten. In diesen Fällen sind wir an die Hersteller herangetreten und unterstützen sie mit Studien, damit sie die Zulassung bekommen und das Produkt weiter herstellen“, erklärt Krauß.

Die MHH blickt der EU-Verordnung ohne Panik entgegen. Quelle: Nancy Heusel

Für problematisch hält er allerdings das Zeitfenster bis Mai 2020. „Das ist sehr knapp gewählt.“ Erschwerend kommt hinzu, dass nur zwei Institute, der Tüv Süd in München und das britische BSI-Institut, die Medizinprodukte zulassen und prüfen müssen. Sie sind damit für rund 25.000 Unternehmen mit rund 100 Milliarden Euro Jahresumsatz zuständig. „Ein bürokratisches Monstrum“, meint ein Sprecher des Tüv Süd.

Viel härter trifft die neue Regelung aber die Hersteller wie etwa Sana-One (früher Urokink), das in Hannover noch eine kleine Service-Niederlassung hat. Ihre endo-urologischen Produkte produziert das Unternehmen hauptsächlich in Halberstadt und Rosenheim. „Die Verordnung bedeutet für uns eine finanzielle Herausforderung und es bindet eine Menge Ressourcen“, sagt Geschäftsführer Stefan Bradaric.

Weniger Innovationen durch die EU-Verordnung?

Obwohl nun diverse Katheter von Sana-One damit erstmals zugelassen werden müssen, hält Bradaric die neue Verordnung für richtig. „Eine grundsätzliche Prüfung ist sinnvoll. Denn auch in dieser Branche gibt es schwarze Schafe.“ Weil einige Hersteller wegen des Geldes und Aufwands ihre Produkte nicht prüfen lassen wollen oder können, ist Bradaric überzeugt, dass sich der Markt verdichten wird. „Dass es nur zwei Prüfstellen gibt, weiß ich nicht wie das in einem knappen Jahr mit allen Zulassungen funktionieren soll.“

Dies befürchtet auch In-Medi-Geschäftsführer Alexander Seidel. Das kleine Unternehmen aus Langenhagen handelt mit innovativen Medizinprodukten. „Ich könnte mir vorstellen, dass nun kleine Hersteller die bürokratischen Hürden scheuen und ihre Innovationen nicht an den Markt und zum Patienten kommen“, sagt Seidel. Von den großen Medizinprodukte-Herstellern, die hauptsächlich im süddeutschen Raum ansässig sind, seien neuen Entwicklungen nicht unbedingt zu erwarten. „Größere Unternehmen sind einfach weniger innovativ.“ Und dies könnten später auch mal die Patienten zu spüren bekommen.

Von Sascha Priesemann/dpa