Covid-19 - Neue Corona-Verordnung sorgt für Verwirrung: Was gilt an den Unis in Hannover?

Die neue Corona-Verordnung sorgt für Verunsicherung: Weil die Rechtslage nicht eindeutig ist, wächst die Angst unter den Studierenden, dass sie bald wieder alle von zuhause lernen müssen. Die Landesregierung schafft nun eine Übergangsregelung. Gleichzeitig wächst die Kritik.