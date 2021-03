Hannover

Wegen des hohen Inzidenzwertes in der Region kann auch der Zoo Hannover nicht öffnen. Zoo-Direktor Andreas Casdorff hofft auf eine Öffnung spätestens zu Ostern –wenn das nicht klappt, „wäre das eine Katastrophe“, so Casdorff.

Herr Casdorff, wie sehr hatten Sie darauf gehofft, in dieser Woche den Zoo wieder öffnen zu dürfen?

Wir alle hatten gehofft, dass die schweren Monate der Schließung endlich vorbei sein würden und hätten sehr gerne am Dienstag wieder aufgemacht. Nun wird es leider wohl nicht so sein, weil die Inzidenz für die Region Hannover zu hoch ist.

Haben Sie die Mitarbeiter zurückgeholt aus der Kurzarbeit?

Tatsächlich habe ich letzte Woche die Entscheidung getroffen, dass für rund 200 Mitarbeiter die Kurzarbeit beendet wird. Natürlich verursacht das auch Kosten von ein paar tausend Euro täglich. Aber irgendwann musst du Entscheidungen treffen. Und nach vier Monaten Pause müssen sich beispielsweise Mitarbeiter im Service und an den Kassen auf den Neustart vorbereiten.

Wie sehr bangen Sie jetzt schon um das Ostergeschäft?

Wenn wir zum zweiten Mal an Ostern und rund ums Fest nicht öffnen dürften, wäre das eine Katastrophe. So früh im Jahr gibt es noch nicht so viele Freizeit-Alternativen, deshalb ist das eine ganz wichtige Zeit für uns.

Zoo-Direktor Andreas Casdorff Quelle: Florian Petrow

Wie halten Sie und Ihre Mitarbeiter das emotional aus?

Es ist schon ein fürchterliches Auf und Ab. Aber wir bleiben optimistisch und glauben daran, dass wir den Menschen bald wieder Freude bereiten dürfen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.

Hodenhagen ist nur rund 50 Kilometer weg, liegt aber im Heidekreis mit niedriger Inzidenz. Deshalb darf der Serengeti-Park öffnen. Wie sehr trifft Sie das?

Natürlich schmerzt es uns, wenn ein regionaler Mitbewerber öffnen darf und wir nicht. Aber ich habe gestern mit meinem Kollegen Fabrizio Sepe, dem Direktor des Serengeti-Park, telefoniert und ihm alles Gute gewünscht. Ich freue mich für ihn.

Vermissen die Zoo-Tiere die Besucher eigentlich auch?

Tatsächlich vermissen sie die Ablenkung durch die Besucher und die Reize, das spüren wir mittlerweile täglich.

Von Christoph Dannowski