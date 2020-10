Neue Corona-Verordnung: Jetzt kommt die Sperrstunde

Hannover

Maskenpflicht im Freien, Sperrstunde und weitere Kontaktbeschränkungen – die Region muss sich in den kommenden Tagen auf nochmals strengere Corona-Regeln einstellen. Das Land Niedersachsen hat am Donnerstag nicht nur eine neue Verordnung veröffentlicht, die bereits bei Überschreitung des Indidenz-Wertes von 35 weitreichendere Maßnahmen als bislang vorsieht. Mit einem Wert von 45,7 (Stand Donnerstag) bahnt sich in der Region jetzt auch die kritische Marke von über 50 Wochen-Infektionen auf 100.000 Einwohner an, was weitere Folgen hätte.

Sperrstunde

Anders als in der vorigen Fassungen sieht die Landesverordnung bei einem Inzidenzwert von mehr als 35 nun eine Sperrstunde in der Gastronomie von 23 bis 6 Uhr vor. In der Verordnung heißt es, dass die Behörde – in diesem Fall die Region – „in begründeten Ausnahmefällen abweichende Regelungen“ treffen könne. Steigt der Wert nun jedoch auf über 50, fällt auch diese Möglichkeit einer Ausnahmeregelung weg. Dann gilt eine generelle Sperrstunde und Lokal dürfen generell – auch außerhalb der Sperrzeiten – keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkaufen.

Maskenpflicht

Die Region beließ es bislang bei einer Empfehlung, auch im Freien eine Maske zu tragen, wenn sich Menschen dort auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend begegnen. Auch in der neuen Landesverordnung wird bei einem Inzidenzwert von 35 die Formulierung „soll“ verwendet. Anders sieht es bei der Überschreitung der 50er-Marke aus. Dann, so heißt es, muss an diesen Orten zwingend der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es ist nun Aufgabe der Region diese Orte festzulegen.

Private Feiern

Auch hier hat das Land die Obergrenzen teils noch weiter herabgesetzt. Bei einem Inzidenzwert von 35 dürfen in privaten Räumen statt 25 nur noch 15 Personen zusammenkommen. Steigt der Wert auf über 50, gelten nochmals strengere Regeln. Dann sind nur noch zehn Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt, es sei denn, es handelt sich um Familienangehörige. Dies gilt auch auf privaten Flächen unter freiem Himmel, also beispielsweise im eigenen Garten oder auf dem eigenen Hof.

Feiern in der Gastronomie

In gastronomischen Betrieben sind Feiern ab dem Inzidenzwert von 35 nur noch mit maximal 25 Personen erlaubt. Beim einem Wert von 50 dürfen auch hier nur noch bis zu zehn Personen aus maximal zwei Haushalten feiern, es sei denn, es handelt sich um Angehörige.

Kontakte im öffentlichen Raum

Künftig gelten auch in Niedersachsen wieder Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum unter freiem Himmel. Hier dürfen bei einem Inzidenzwert von über 50 nur noch maximal zehn Personen (mit Mindestabstand) zusammenkommen. Die zehn Personen dürfen nur aus zwei Haushalten kommen. Auch hier sind Angehörige von der Zwei-Haushalte-Regelung ausgenommen. Bei einer Inzidenz von über 35 dürfen im öffentlichen Raum unter freiem Himmel bis zu 25 Personen zusammenkommen. Sie müssen dabei aber den Mindestabstand einhalten, Angehörige wieder ausgenommen.

Veranstaltungen

Ab einem Inzidenzwert von über 50 sind Veranstaltungen mit sitzendem Publikum nur noch mit maximal 100 Besuchern erlaubt. Ausnahmen sind laut Verordnung nur dann zulässig, wenn der Veranstalter mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vereinbart hat, das „hinreichende Sicherheit bietet“. Bei einer Inzidenz von 35 handele es sich bei der Begrenzung der Personenzahl um eine „Soll-Vorschrift“. Hier sei es Sache der zuständigen örtlichen Behörden, auf der Basis des jeweiligen Hygienekonzeptes zu entscheiden, mit wie vielen Personen (bis zu 500) eine Veranstaltung zulässig sein soll.

Von André Pichiri