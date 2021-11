Neue Corona-Verordnung: Hannovers Kulturszene wieder am Boden

Hannover

Steht die Kultur wieder vor einem Lockdown? Die neue Corona-Verordnung des Landes greift erneut in die Planungen der Veranstalter ein. Die neue Regelung, die seit Mittwoch in Kraft ist, besagt, dass das Publikum auch bei 2-G-Konzerten oder im Theater eine Maske braucht und Abstand halten muss. Zunächst herrschte in der Kulturszene Verwirrung, was nun gilt und wie die Verordnung zu verstehen sei. Am Mittwochnachmittag konkretisierte das Land dann die Maßnahmen noch einmal – oder eben nicht: Trotz Aufhebung der 2-G-Privilegien sei der Abstand eine „weiche Regelung“. Die 1,50 Meter seien „appellativ“ zu verstehen. Wenn möglich, sollten die Veranstalter aber den Platz nutzen und die Leute verteilen, ließ die Staatskanzlei verlauten. Und löste mit diesen vagen Aussagen teils sehr unterschiedliche Reaktionen aus.

Hannover Concerts: Shows bis Jahresende sollen verlegt werden

Hannover Concerts zog bereits am Mittag Konsequenzen und will nun in Absprache mit den Tourveranstaltern alle ausstehenden Konzerte und Shows bis zum Jahresende auf einen späteren Termin verlegen. Unter anderem sind das Mario Barth in der ZAG-Arena, Kummer (bereits am Freitag) und Kerstin Ott in der Swiss Life Hall, The Hives und Terry Hoax im Capitol, Johann König und der Salon Herbert Royal im Theater am Aegi. „Wir führen jetzt die Gespräche“, sagt Jürgen Hoffmann von Hannover Concerts, der von einer baldigen Warnstufe 2 ausgeht.

Kann wieder im leeren Theater am Aegi schaukeln: Jürgen Hoffmann. Quelle: Katrin Kutter

Die „weiche Regelung“ würde grundsätzlich ermöglichen, das dann maskierte Publikum auch ohne Abstand zu platzieren, allerdings habe man im Theater am Aegi in der Übergangsphase von 3G zu 2G keine guten Erfahrungen damit gemacht, wie Hoffmann sagt. „Es war viel Security im Saal, die die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollierte, das Saallicht war an, damit die Kontrolleure etwas sehen konnten, man durfte nicht mitsingen oder ,Bravo’ rufen, und es gab kein Catering. Das machte keinen Spaß.“

Schauspiel: Nachfrage sinkt

„Wir wollen so lange wir möglich spielen“, sagt Nils Wendtland, Sprecher des Schauspiels. Unter den Bedingungen der Warnstufe 2, die wahrscheinlich bald ausgerufen wird, bedeutet das für Oper und Schauspiel, dass der Spielbetrieb unter den sogenannten 2-G-Plus-Bedingungen stattfinden wird, bei denen nur Geimpfte und Genesene Zugang haben, die am Einlass auch noch einen tagesaktuellen Negativtest vorlegen müssen.

Sich vor jedem Vorstellungsbesuch in einem Testzentrum testen zu lassen, ist ein umständliches Verfahren – die Frage ist, wie viele Theaterfreunde das auf Dauer mitmachen werden. Schon jetzt ist der Publikumszuspruch eher verhalten. „Faktisch wäre eine Vollbesetzung möglich, aber tatsächlich bemerken wir, dass die Nachfrage nach Karten jetzt nicht so groß ist“, sagt Wendtland. Am Schauspiel ist man froh, dass Premieren überhaupt stattfinden können, denn jede Verschiebung hätte einen „Dominoeffekt“ zur Folge: Die Spielpläne der kommenden Monate würden sich ändern.

Oper: Sicherheit durch erwärmte Frischluft

An der Oper gilt ab Freitag die Maskenpflicht am Platz, einige Vorstellungen – etwa „Hänsel und Gretel“ – sind mit mehr als 900 verkauften Karten immer noch gut besucht. Hannovers Opernhaus hat 1200 Plätze – auch bei Warnstufe 2 könnten alle belegt werden, sofern jeder Besucher sich als geimpft oder genesen ausweisen und einen aktuellen Negativtest vorweisen kann. Wenn möglich – hier greift wieder der „appellative Charakter“ der Landesverordnung – soll Abstand zwischen den Zuschauern eingehalten werden – aber das ist eben nicht immer möglich, zumal viele Karten ja bereits im Vorverkauf an die Zuschauer gegangen sind.

Beliebt: „Hänsel und Gretel“ in der Staatsoper. Quelle: Clemens Heidrich

Christiane Hein, Pressesprecherin der Oper, sagt, dass sich die Zuschauer auch bei ausverkauftem Haus sicher fühlen könnten. Sie weist auf die besondere Klimaanlage des Hauses hin. In der Oper wird unter jeden Sitzplatz erwärmte Frischluft ausgelassen, die den Raum oben wieder verlässt. Die Anlage kann sowohl mit Raumluft als auch mit Frischluft betrieben werden. Normalerweise nutzt man, um Energie zu sparen, eine Kombination. Im Moment wird die Anlage im Opernhaus allerdings mit 100 prozentiger Frischluftzufuhr betrieben. Das soll das Risiko weiter minimieren.

Pro Musica: Alle Konzerte wie geplant

Bei Pro Musica geht man davon aus, dass alle Konzerte wie geplant stattfinden, als nächstes steht am 5. Dezember ein Klavierabend mit der georgischen Pianistin Khatia Buniatishvili im Funkhaus auf dem Programm. Der Kartenverkauf ist schon von Beginn an unter 2-G-Bedingungen gelaufen – hier muss also nicht nachgesteuert werden. Wenn es bei Warnstufe 2 nötig wird, auch am Platz eine Maske zu tragen und sich vorher zu testen, will der Veranstalter die Besucher vorher darüber informieren. Zusätzliche Abstände zwischen den Plätzen sind derzeit nicht geplant und wohl auch kaum umsetzbar, weil bereits viele Tickets verkauft sind. Im weiteren Programm sind unter anderem Auftritte des Tenors Jonas Kaufmann (im Dezember) und des Dirigenten Simon Rattle (im Januar 2022) im Kuppelsaal geplant.

Neues Theater: Jeden Tag ins Minus

Am Neuen Theater in der Georgstraße herrscht schon jetzt an Maskenpflicht auf allen Plätzen. Wenn die Warnstufe 2 ausgerufen wird und die „2-G-Plus-Regel“ gilt, soll weitergespielt werden – die Frage ist nur, wie lange das Theater das durchhalten kann. Das Problem ist auch hier, dass schon jetzt viele Menschen lieber zu Hause bleiben. „Wir spielen jeden Tag ins Minus“, sagt Betriebsleiterin Mirja Schröder. Sie erklärt, sie habe „Tränen in den Augen“ und spricht von einem „mulmigen Gefühl, in diesen Winter zu gehen“. Schröder ist in diesen Tagen jeden Abend im Theater bei den Vorstellungen. Sie sagt: „Manchmal sind nur 30 Leute da, aber die applaudieren fast ohne Ende. Sie sind so dankbar, dass überhaupt etwas stattfindet.“

Feinkost Lampe: Lange Winterpause

Im Club Feinkost Lampe hat man schon mit einem neuerlichen Runterfahren der Veranstaltungen gerechnet. „Wir machen eine lange Winterpause bis Anfang Februar“, sagt Claudia Pahl, die schon seit einigen Tagen registriert hat, dass die Menschen zu Hause bleiben, weil sie wegen der Infektionslage verunsichert sind. Vor der Pause gibt es aber noch zwei Veranstaltungen in der St.-Martin-Kirche am Lindener Berg, in der der Club in den vergangenen Monaten regelmäßig zu Gast war. Dort können alle Corona-Regeln problemlos eingehalten werden. Die erste Veranstaltung ist bereits heute – ein Konzert um 20.30 Uhr mit Chantal Acda, es gibt noch Karten.

DAX-Bierbörse: „Befürchte wieder illegale Partys“

Kontrollierte Tanzoffensive: Die DAX-Bierbörse im August. Quelle: Irving Villegas

Düster sieht es allerdings für die Clubs und Discos aus. Theo Vagt von der DAX-Bierbörse weiß noch nicht, wie er Abstand und Maskenpflicht bei seinen 2-G-Besuchern vernünftig kontrollieren soll. „Ich werde das jetzt erstmal versuchen“, sagt er, „mehr Security, weniger Räume öffnen.“ Für ihn sei dieses Vorgehen aber eine „Quasi-Schließung“. „Und wenn man das will, dann soll man das offen sagen.“ Er habe den Keller voll mit angeschlossenen Bierfässern und müsse nun viel vernichten. Vagt war bei der Einführung der 2-G-Regel vorangegangen – und hatte gezeigt, dass es funktioniert. Nun befürchtet er, sichtlich angefasst, dass die jungen Leute als Besucher ausbleiben „und wieder illegale Partys feiern“. „Wie kurzsichtig ist das?“, fragt er. Das „Palo Palo“ am Raschplatz kündigte gestern bereits eine „Pause auf unbestimmte Zeit“ an. Schon am Wochenende bleibe der Club geschlossen.

Von Ronald Meyer-Arlt, Stefan Arndt, Marco Seng, Uwe Janssen