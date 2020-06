Neue Verordnung: Das ist ab Montag in Niedersachsen wieder erlaubt

Hannover

Die Landesregierung hat am Freitag die neue Verordnung vorgestellt. Sie gilt ab dem kommenden Montag, 8 Juni. Was ändert sich? Was bleibt weiterhin geschlossen? Eine Übersicht.

Ändert sich die Kontaktbeschränkung?

Nein, die aktuelle Regelung gilt auch weiterhin: Die Kontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren. Angehörige von maximal zwei Hausstände dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen (zum Beispiel in Restaurants oder im Park). Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen muss eingehalten werden. Auch die Maskenpflicht in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin.

Was ist wieder erlaubt?

– Kulturelle Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Personen sind wieder erlaubt. Das Publikum muss allerdings auf Stühlen sitzen. Nur so können die Abstände kontrolliert werden.

–Touristische Busreisen sind wieder erlaubt. Im Bus gilt eine Maskenpflicht. Beim Aus- und Einsteigen muss auf die Abstände geachtet werden. Eine Sitzreihe bleibt zwischen Personen unterschiedlicher Hausstände frei.

– Schankwirtschaft (zum Beispiel Kneipen), die sich nicht auf Speisen spezialisiert haben, dürfen wieder öffnen.

–Spaßbäder dürfen wieder öffnen. Der Zugang zu Umkleiden und Duschen muss kontrolliert werden.

–Indoor-Spielplätze dürfen wieder öffnen. Die Kinder müssen beim Toben Abstand halten. Der Zugang ist beschränkt.

– Spezialmärkte (zum Beispiel Flohmärkte, Stoffmärkte) sind im Freien wieder erlaubt. Allerdings nur wenn Eintritt genommen wird.

–In Spielhallen ist die Maskenpflicht leicht gelockert. Vor den Geräten darf nun getrunken und gegessen werden. Auf dem Weg zu den Spielautomaten ist die Maske weiterhin zu tragen.

– Führungen in der Natur sind erlaubt

– Sport als Gruppe im Freien ist erlaubt, wenn ein Trainer anleitet.

– Betreuung in Familienstätten nach den Regeln der Notbetreuung ist erlaubt.

Und diese Regeln sind neu

– bei Hochzeiten, Beerdigungen und anderen religiösen Feiern sind nun 50 Personen erlaubt. Allerdings gilt dies nur für die Veranstaltung selbst, nicht für eine Feier im Anschluss in einer Gaststätte. Dort dürfen weiterhin nur zwei Haushalte zusammensitzen.

– In Hotels und auf Dauercampingplätzen wird die Belegungsquote von 60 Prozent auf 80 Prozent erhöht. Dies gilt auch weiterhin nicht für Dienstreisende und Dauercampern.

Was ist weiterhin nicht erlaubt?

–Kinos, Theater, Konzerthallen und Opern müssen weiter geschlossen bleiben.

–Discotheken, Nachtclubs und Shisha-Bars dürfen nicht öffnen.

–Prostitution ist weiter untersagt.

–Messen und Groß-Veranstaltungen dürfen weiterhin nicht stattfinden.

– Saunen dürfen weiterhin nicht öffnen.

Von Sascha Priesemann