In ganz Deutschland schnellen die Corona-Fallzahlen in die Höhe – auch in der Region Hannover. Dabei steht besonders der sogenannte Inzidenzwert im Fokus. Dieser gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet innerhalb von einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Überschreitet der Wert die Marke von 50, wird der betroffene Landkreis oder die kreisfreie Stadt als Risikogebiet eingestuft. Doch schon bei einem Wert von 35 gelten nach niedersächsischer Corona-Verordnung weitreichendere Regeln – die demnächst noch weiter verschärft werden könnten.

Aktuell gilt noch in Niedersachsen: Gibt es durchschnittlich mehr als 35 positiv getestete Personen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, dürfen nur noch 25 statt 50 Personen im privaten Raum feiern oder zusammenkommen – draußen und drinnen. Ab einem Inzidenzwert von 50 sind nur noch zehn Personen erlaubt. Wegen der aktuell stetig steigenden Infektionszahlen in ganz Deutschland, werden diese Richtlinien jedoch noch drastischer ausgelegt.

Bund und Länder beschließen Regelverschärfungen: „Die Verhandlungen sind sehr zäh“

Die Bundesregierung und Regierungschefs der Länder haben sich am Mittwoch bei einem Treffen darauf verständigt, dass bundesweit bereits ab einem Inzidenzwert von 35 die Maskenpflicht erweitert werden soll, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen. In Risikogebieten mit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern soll es in der Gastronomie zudem eine Sperrstunde ab 23 Uhr geben, private Feiern sollen auf maximal zehn Personen und zwei Hausständen begrenzt werden. Ab dem gleichen Schwellenwert soll auch im öffentlichen Raum eine Zehn-Personen-Grenze geltend gemacht werden, die auf bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände reduziert werden könnte, sofern die neuen Maßnahmen das Infektionsgeschehen nicht zum Stillstand bringen.

Bevor die ersten Beschlüsse publik wurden, wollte sich die Landesregierung noch nicht zu den laufenden Gesprächen äußern. Grund: Die Länderchefs hätten viele Änderungsanträge zu der am Mittwochmorgen vorgelegten Beschlussvorlage des Bundes gestellt. Kathrin Riggert, stellvertretende Sprecherin der Niedersächsischen Landesregierung, ließ aber schon am Mittwochnachmittag durchleuchten: „Die Verhandlungen sind sehr zäh.“

Inzidenzwerte in den Kommunen unterscheiden sich teils stark

Die Region Hannover würden die aktuell geltenden sowie die neuen Richtlinien noch nicht betreffen. Derzeit liegt der Inzidenzwert bei 28,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen (Stand: Mittwoch). Auch wenn auffällt, dass das Infektionsgeschehen in einigen Kommunen die Schwellenwert von 50 und 35 teils deutlich überschritten hat: „Nach der Corona-Verordnung des Landes ist es in Stein gemeißelt, dass sich die Richtwerte auf Landkreise beziehen. Das gilt auch für die Region Hannover“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Das heißt: Überschreitet der Regionswert die aktuelle 35er- oder 50er-Schwelle, wären auch Kommunen von den Maßnahmen-Verschärfungen betroffen, die weniger Fälle pro 100.000 Einwohner hätten. Laut Gesundheitsamt haben die Kommunen Burgdorf (79,5), Garbsen (45,8) und Burgwedel (38,5) regionsintern das aktuell höchste Infektionsgeschehen. Uetze (9,7), Wunstorf (9,5) und Pattensen (6,7) das niedrigste. In der Landeshauptstadt liegt der Wert bei 30,9.

„Das Gesundheitsamt analysiert die Infektionsherde in den einzelnen Kommunen immer ganz genau“, so Borschel und lässt durchleuchten: „Sollte jedoch ein Hotspots identifiziert werden, könnten auch gesonderte Maßnahmen für eine Kommune geltend gemacht werden.“ Dies würde aber unabhängig von den Inzidenzzahlen geschehen, müsse auch nicht zwangsläufig die ganze Kommune betreffen: „Da würde abhängig vom Einzelfall entschieden werden.“

Keine Hotspots in der Region

Dies sei aber nur theoretisch, aktuell gebe es keinen Hotspot in der Region. Auch nicht in den Bildungseinrichtungen, betont Borschel: „Es gab zwar Corona-Fälle, aber seit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Sommerferien hat sich keine einzige Schule in der Region als Hotspot herauskristallisiert.“ Generell würden die meisten Ansteckungen in der Region derzeit im Familienverbund passieren.

Mit der von der Bundesregierung geplanten Verschärfung der Corona-Maßnahmen bereits ab einem Inzidenzwert von 35 hat sich die Region noch nicht auseinandergesetzt. „Das ist momentan alles noch Spekulation“, sagte der Regionssprecher am Mittwochmittag. „Als Gesundheitsamt der Region müssen wir uns nach der Verordnung des Landes richten. Erst, wenn sich da etwas ändert, werden wir handeln.“

Von Jens Strube