Hannover

„Böse, böse. Bitterböse.“ Mit diesen Worten beschreibt Geschäftsführer Mathias Baller die Lage im Café Mövenpick am Kröpcke schon am ersten Tag nach Einführung der 2-G-plus Regel in der Gastronomie. „Bereits nach der letzten Verordnung mit den Sitzbeschränkungen hatten wir erhebliche Einbußen. Nun geht der Umsatz noch einmal deutlich zurück.“

Den Mittwoch über waren Baller und Kollegen zwar nicht immer alleine im Geschäft, aber die Besucherzahlen seien doch sehr drastisch zurückgegangen. „Kein Gast kommt mehr für einen Kaffee, ein Glas Wein oder einen Apfelstrudel rein, wenn er sich trotz Impfung vorher noch testen lassen muss“, sagt der Geschäftsführer. Dramatisch sei auch die Anzahl abgesagter Weihnachtsessen für die nächsten Wochen. Es gebe zwar Gäste, die ankündigen, sich zum Essen vorher noch testen lassen zu wollen, aber die seien deutlich in der Minderzahl. Die Quintessenz: „Wir leben von Tag zu Tag.“

„Kostendeckendes Arbeiten ist so nicht möglich“

Dabei fühle er sich verpflichtet, das Mövenpick wegen seiner exponierten Lage am Kröpcke geöffnet zu halten. Doch das werde in den kommenden Wochen sicher zunehmend schwerer. Immerhin: In der Bäckerei gilt nach wie vor die 3-G-Regelung, das sei aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Trauerspiel: Am Mittwoch blieb das Mövenpick am Kröpcke so gut wie leer. Geschäftsführer Mathias Baller sprach von einer bitterbösen Entwicklung. Quelle: Dröse

Nicht viel besser ergeht es Lisa Aulich, Betreiberin der Weihnachtspyramide auf dem Kröpcke – der Mittwoch sei umsatztechnisch eine Katastrophe gewesen. „Nicht mal jeder 20. Kunde, der etwa bei uns bestellen wollte, konnte den 2-G-plus-Nachweis erbringen. So wird kostendeckendes Arbeiten unmöglich.“ Was sie ärgert: Es gebe viel zu wenige Testmöglichkeiten, wodurch die Wartezeit unverhältnismäßig lange dauere – und die Kunden deshalb wegblieben. „Die Infrastruktur für diese neue Regelung ist nicht mitgewachsen“, sagt sie.

Jürgen Weitz: „Ein Lockdown wäre das größere Übel“

Im Handel gilt nach wie vor 2G – und das stimmt Einzelhändler Jürgen Weitz (Porzellan Weitz) recht froh: „Ein Lockdown wäre das größere Übel, denn dann kann ich gar nichts mehr verkaufen.“ Am Mittwoch habe er noch keinen Kundenrückgang verspürt, sagt Weitz. „Es war ordentlich was los.“ Sollte indes 2-G-plus auch für den Handel gelten, werde es schwierig, meint er. „Denn dann müsste ich extra Personal einstellen, das am Eingang nur Impf- und Testnachweis kontrolliert. Und das verursacht zusätzliche Kosten bei dann erwartbarem Kundenrückgang.“

Schlechter Start in Hannover: Die Fitness-Studio Kette FIT/ONE hat erst am 1.Oktober geöffnet. Viele Trainingsgeräte blieben am Mittwoch leer. „Die Kunden sind verärgert wegen der neuen Regeln“, sagt Studioleiterin Megan Bergner. Quelle: Dröse

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, sagt, dass 2G im Handel noch leicht zu kontrollieren sei und diese Maßnahme Angestellten und Kunden gleichermaßen Sicherheit gebe. „Allerdings grenzen wir mit 2G auch Kunden aus.“ Eine allgemein stark rückläufige Frequenz in der Innenstadt habe er seit etwa zwei Wochen festgestellt, und: „Im Vergleich zum letzten Weihnachtsgeschäft 2019 liegen wir aktuell 30 Prozent im Minus.“ Sollte noch 2-G-plus kommen, rechne er für den Handel mit einem noch deutlicheren Rückgang: „Das wird dann hart.“

Das Aspria hat ab Donnerstag ein eigenes Testzentrum

In Fitnessstudios gilt seit Mittwoch ebenfalls die 2-G-plus-Regel – der Wellness-Tempel Aspria am Maschsee behilft sich ab dem 2. Dezember mit einer eigenen Teststation im Insel-Beach-Club vor Ort. Das wird durch einen externen Anbieter betrieben. „Es ist uns wichtig, unseren Mitgliedern einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu einem Testzentrum zu ermöglichen“, sagt Geschäftsführer Thomas Strohmeyer. Man sei gut vorbereitet, denn die Überprüfung der Tests nehme zusätzliche Zeit in Anspruch: „Mit dem Einverständnis unserer Mitglieder sind die Informationen über den Impfstatus im System hinterlegt.“

Für die Fitness-Studio Kette FIT/ONE an der Georgstraße kommen die neue Regelung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – erst am 1. Oktober hatte das Studio in der City eröffnet. „Das Geschäft war wegen der ungünstigen Umstände schon schleppend angelaufen, nun erschwert die 2-G-plus-Regel unseren Start noch zusätzlich“, sagt Studioleiterin Megan Bergner. Nach Bekanntwerden der neuen 2G-plus-Regel hätten einige Mitglieder ihren Vertrag gleich wieder ausgesetzt, was hier für sechs Monate möglich sei. „Sollte der Lockdown noch eintreffen, hängen wir diese Pause an die Vertragslaufzeit hinten dran“, sagt sie.

Von Andreas Voigt