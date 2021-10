Wer zur Hausärztin muss oder zum Zahnarzt, zeigt die Gesundheitskarte vor und wird behandelt. Was aber machen jene, die nicht Mitglied einer Krankenkasse sind? Diesen Menschen wird in Hannover in einer neuen Clearingstelle geholfen. Neben Sozialarbeitern beraten hier auch Sozialversicherungsangestellte – bereits jetzt mit Erfolg.