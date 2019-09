Berufe entdecken bei der 12. „Langen Nacht der Berufe“

Hannover

Die 12. Lange Nacht der Berufe bot am Freitag zahlreichen Schülern die Gelegenheit, sich umfassend über einen betrieblichen Ausbildungsplatz, ein Studium oder ein duales Studium zu informieren. Die NP hat einige Auszubildende getroffen und stellt einige der Möglichkeiten vor:

Gebäudereinigerin

Angelique Hierl (18) macht ihr dreijährige Ausbildung bei der „Gebäude Reinigung Walter“. Nach einem Praktikum hat sie sich entschieden, sich für eine Ausbildung zu bewerben. Als Azubine hat Hierl zweimal wöchentlich Unterricht in der Berufsschule III, sonst arbeitet sie im Betrieb. „Wir haben nur eine BBS Klasse mit 30 Leuten, der Bedarf an Auszubildenden in diesem Bereich ist auf jeden Fall groß“, erzählt Hierl. Neben dem schulischen Teil der Ausbildung lernt sie im Betrieb Dinge wie Glasreinigung, Moosentfernung und Fassadenreinigung. „Man kann später auch seinen Meister machen oder als Gutachter arbeiten“, sagt sie zu den Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Auch die Chance auf einen Arbeitsplatz sei sehr gut.

Hannover: Angelique Hierl am Stand der Gebäudedienstleister Quelle: Michael Wallmüller

Industriemechaniker

Alexander Henning (19) ist als Azubi bei der Stadtentwässerung Hannover. Als Industriemechaniker hat er sich für den Berufszweig der Instandhaltungstechnik entschieden. „Wir lernen zum Beispiel die Grundfähigkeiten wie pfeilen, schleifen oder bohren“, erzählt er. In der Woche ist er nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule. „Im ersten Lehrjahr an zwei Tagen die Woche und danach nur noch einmal wöchentlich“, beschreibt er. Ihm gefällt die Abwechslung in dem Beruf und dass er viel selber machen darf, wie zum Beispiel Pumpen wechseln. Mit einem 3D-Drucker lernen die Auszubildenden außerdem das adaptive Fertigungsverfahren, sie bauen und drucken damit. „Der Beruf hat auf jeden Fall Zukunft, man hat gute Chancen einen Platz zu finden“, so der 19-Jährige.

Hannover: Alexander Henning bei der Stadtentwässerung Quelle: Michael Wallmüller

Lukas Otte (18) macht seine Ausbildung als Industriemechaniker bei Pelikan. „Meine Aufgaben liegen zum Beispiel im Bereich der Wartung und der Herstellung von Maschinen“, erzählt er. Über ein Praktikum ist er auf den Beruf gekommen. In der dualen Ausbildung hat er im ersten Lehrjahr zweimal wöchentlich Berufsschule, danach nur noch einmal in der Woche. Dort lernt er neben Mathe, Deutsch und Politik auch Fachbezogenes. „Mir gefällt bei der Ausbildung besonders, wie viel verschiedenes ich in dem Betrieb sehen kann, es gibt immer Neues“, freut er sich.

Hannover: Lukas Otte Industriemechaniker im 3. Lehrjahr bei Pelikan Quelle: Michael Wallmüller

Anlagenmechaniker

Marcel Handelmann (18) ist als Auszubildender Anlagemechaniker bei Minimax. „Ich bin über einen Kumpel bei der Feuerwehr darauf gekommen“, erzählt er. In seiner Ausbildung lernt er zum Beispiel den Umgang mit Löschsystemen, den Aufbau einer Anlage oder das Lesen von entsprechenden Plänen. „Später kann man dann auch noch seinen Meister oder Techniker machen“, beschreibt er. In seinem Beruf ist er für den Brandschutz verantwortlich. „Feuer gibt es ja immer“, so Handelmann auf die Frage nach dem Bedarf in der Branche. Als Interessierter bestehen gute Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Hannover: Marcel Handelmann von Minimax Quelle: Michael Wallmüller

Restaurantfachfrau

Johanna Bremer (25) macht ihre Ausbildung als Restaurantfachfrau bei der „Lieblingsbar“. Der Beruf hat sie schon immer interessiert. „Ich mag es, dass ich viel selber machen kann“, sagt sie. Bei der dualen Ausbildung ist sie an vier Tagen in der Woche im Betrieb, einmal wöchentlich geht sie in die Berufsschule. Zum Lernen gehört unter anderem Fachwissen über Bier und Wein. Mit der Ausbildung kann man theoretisch weltweit arbeiten. Schwerpunkte kann man zum Beispiel auf das Mixen an der Bar (Barmixer) legen oder auch eine Weiterbildung zum Sommelier machen. „Mir gefällt die Vielfalt gut, auch der Baraspekt“, so Bremer.

Hannover: Johanna Bremer zeigt wie man seine eigene Brause macht Quelle: Michael Wallmüller

Land- und Baumechaniker

Nico Brandt (20) macht seine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker im Außendienst bei „Willenbrock“. „Ich habe mich schon immer für motorisierte Fahrzeuge interessiert“, beschreibt er seine Motivation für die Ausbildung. Im Blockunterricht ist er vier bis fünfmal im Jahr zwei bis drei Wochen in der Berufsschule, ansonsten arbeitet er im Betrieb. „Ich lerne Stapler zu warten, die Pflege und die Reparaturen an Maschinen“, beschreibt er sein Berufsfeld. In der Schule ist die Ausrichtung der Fächer vor allem mathematisch und physikalisch. Die Übernahmechancen seien sehr gut, ebenso die Chancen einen Platz zu finden. „Der Beruf ist gern gesehen“, so Brandt, „Man darf aber kein Problem haben sich die Finger dreckig zu machen und sollte ein bisschen handwerklich begabt sein“.

Hannover: Nico Brandt bei Willenbrock Quelle: Michael Wallmüller

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Nele Pilger (20) macht ihre Ausbildung bei der Pflegeschule der Medizinischen Hochschule Hannover „Ich wollte schon immer was mit Kindern machen“, erzählt sie, „ich wollte gern Kindern helfen können.“ In ihrer Ausbildung lernt sie jetzt alles rund um das Thema Pflege, auch wie Verbände gewechselt und Krankheitsbilder erkannt werden können. „Am Anfang ist es viel Theorie, aber dann darf man es auch umsetzen“, erzählt sie. Dazu sollten die Interessierten auch „starke Nerven haben“. „Ich konnte erst auch nicht so mit Blut, aber wenn man merkt wie man Menschen hilft, ist es was anderes“, sagt sie. Der Bedarf an Fachkräften sei gegeben, auch eine Ausbildungsstelle fände man. „Mir macht die Arbeit extrem viel Spaß, es ist immer Abwechslung“, lächelt Pilger.

Hannover: Nele Pilger erklärt Interessierten Subkutaninjektion Quelle: Michael Wallmüller

Von Stella-Sophie Wojtczak