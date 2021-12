Neue Beleuchtung: Aegidienkirche in Hannover soll schöner strahlen

Hannover

Die Aegidienkirche soll kommendes Jahr nachts noch wirkungsvoller erstrahlen. Die Stadt hat das Beleuchtungskonzept für das historische Mahnmal in der Innenstadt von Hannover überarbeitet, es modernisiert und erweitert. „Bisher wird die Kirche sehr flächig und plump von außen angestrahlt“, erläutert Tobias Plapper vom Fachbereich Tiefbau. Das wird sich ändern. Damit das Bauwerk stärker wahrgenommen wird, will die Stadt die Kirchenruine künftig von innen heraus leuchten lassen.

Aegidienkirche bekommt LED-Leuchten

Dazu kommt LED-Technik zum Einsatz. Im Kircheninnenraum leuchten Bodenstrahler das Mauerwerk und den Chorraum an. Lichtakzente liegen auch auf Hiroshima-Glocke und der Steinfigur „Demut“ im Kirchenschiff. Außerdem werden die Kirchturmspitze mit dem Glockenspiel und die Turmfenster illuminiert. Durch das Licht aus dem Inneren soll die dachlose Kirchenruine mit ihren offenen Fensteröffnungen wie ein Scherenschnitt wirken.

„Wir verwenden für die Beleuchtung ausschließlich warmweißes Licht. Und wir haben darauf geachtet, dass das Licht nicht aus dem Kirchenschiff hinausdringt und auf die Nachbarhäuser strahlt“, erklärt Plapper, der das Konzept am Montagabend im Bezirksrat Mitte erläuterte. Auch eine schädliche Wirkung auf Insekten sei minimiert. Die Stadt halte sich an die Vorgaben der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft. „Das LED-Licht ist direkt auf das Mauerwerk gerichtet und nicht in den Nachthimmel.“

Auch der Turm wird angestrahlt

Der Glockenturm der Aegidienkirche soll künftig nachts erleuchtet werden. Quelle: Arne Hallmann

Die Beleuchtung setzt künftig mit der Abenddämmerung ein und schaltet sich gegen 23.30 Uhr aus. Möglich ist auch, das Licht zusätzlich gegen 5 Uhr wieder einzuschalten bis zur Morgendämmerung. Diese Schaltzeiten sind allerdings starr und lassen sich nicht variieren. „Besondere Szenarien zu Festtagen oder an Wochenenden sind nicht möglich. Wir wollen unser Ansteuersystem in Zukunft aber erweitern“, berichtet Plapper.

Der Bezirksrat Mitte hat dem Plan zugestimmt. Er hat das Entscheidungsrecht, damit steht der Umsetzung nichts mehr im Wege. Das Kuratorium der Marktkirche und der Denkmalschutz haben bereits ihre Unterstützung erklärt. Die Stadt will die Beleuchtung im ersten Quartal 2022 umstellen. Die Enercity AG setzt die Modernisierung um.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aegidienkirche: Ruine blieb als Mahnmal erhalten

Die Aegidienkirche gehört zu den ältesten Kirchen der Stadt, zum ersten Mal wurde sie 1163 in einer Urkunde erwähnt. Wie fast alle Kirchen im Zentrum Hannovers wurde sie im Zweiten Weltkrieg zerstört. Stellvertretend blieb die Aegidienkirche als Ruine erhalten und dient als Mahnmal und Gedenkstätte für die Opfer von Kriegen und Gewalt.

Von Bärbel Hilbig