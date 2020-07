Neue Autobahn GmbH des Bundes bezieht Hannover-Zentrale

Hannover

Der Bund organisiert Planung, Bau und Betrieb seiner Fernstraßen neu. Ab dem 1. Januar 2021 übernimmt die privatwirtschaftlich organisierte Autobahn GmbH diese Aufgabe. Bisher waren damit die Straßenbaubehörden der Länder beauftragt. Hannover wird der Standort der Nordwest-Zentrale der Gesellschaft sein, die für rund 1550 Autobahnkilometer zuständig sein wird. Mittlerweile hat diese auch einen Sitz gefunden. Sie wird rund 6800 Quadratmeter im früheren Telekom-Bürohaus an der Gradestraße ( Vahrenwald) beziehen.

Das H-förmige, 1994 errichtete Gebäude hatte 2019 das Immobilienunternehmen Hamburg Trust erworben. Zunächst will die Hannover-Niederlassung der Autobahn GmbH darin mit rund 300 Mitarbeiter einziehen. Sie sollen helle und geräumige Büros in der zweiten bis fünften Etage bekommen. „Für uns war es wichtig, einen gut per ÖPNV erreichbaren Standort in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu finden“, sagt Cord Lüesse, Direktor der Niederlassung Nordwest. Der Einzug ist für das erste Quartal 2021 geplant. Zuvor sind allerdings noch Umbauarbeiten vorgesehen.

Anzeige

Autobahn GmbH sucht auch neue Mitarbeiter

Der Großteil des Personals der Autobahn GmbH kommt aus den Landesbehörden, die bisher für die Fernstraßen des Bundes zuständig waren. Allerdings sucht die Gesellschaft, die weiterhin dem Bund gehört, auch neue Mitarbeiter, darunter Ingenieure, Techniker, Verwaltungskräfte und Juristen. Mittelfristig sollen in der Hannover-Zentrale, in den Außenstellen, in den Autobahn- und Fernmeldemeistereien sowie der Verkehrsmanagementzentrale mehr als 1300 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Weitere NP+ Artikel

Die Zuständigkeit der Niederlassung Nordwest erstreckt sich von Ostfriesland über Bremen, Hannover, Nord- und Osthessen bis hinunter zur bayerischen Landesgrenze. Sie ist unter anderem für die A 1, A 2 und die A 7 verantwortlich und wird auch größere Neubauprojekte wie die Küstenautobahn A 20, die A 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg sowie in Hessen die A 44 und die A 49 betreuen. Insgesamt wird die Autobahn GmbH ab Anfang 2021 bundesweit mit bis zu 15.000 Mitarbeitern für 13.000 Kilometer Autobahn zuständig sein.

Von Christian Bohnenkamp