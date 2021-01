Hannover

Nach der massiven Kritik am Umgang der Stadt mit Obdachlosen zu Corona-Zeiten geht heute ein weiteres Projekt für Menschen ohne Wohnung an den Start. Das Projekt „Plan B – OK“ bietet zunächst bis zu 21 wohnungslosen Männern und Frauen – Kinder ausgeschlossen –, nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern zusätzlich soziale Beratung und Anschlussperspektiven. Die Abkürzung „OK“ steht dabei für Orientierung und Klärung.

Mit dem Modellprojekt knüpft die Stadt an ein Erfolgsmodell an, das im ersten Lockdown aus der Not entstanden war. Von April bis Oktober waren bis zu 100 Obdachlose zunächst in der Jugendherberge und später unter anderem im Naturfreundehaus untergebracht. Dort wurden sie intensiv betreut und begleitet (NP berichtete). Zahlreiche Bewohner schafften so den Sprung von der Straße zurück in eine eigene Unterkunft. Als die Stadt das Projekt Mitte Oktober beendete, zog ein Sturm der Empörung durch Hannovers Stadtgesellschaft.

Neue Anlaufstelle:In diesem zentral gelegenen Altbau in Döhren bringen Stadt und Region ab Mittwoch bis zu 21 Wohnungslose unter. Quelle: Rainer Dröse

„Das war herzlos“

„Was die Stadt im Herbst mit diesen Menschen gemacht hat, war herzlos“, sagt Uwe Thomas Carstensen von der MUT-Stiftung. Carstensen gehört gemeinsam mit dem Ärzte-Ehepaar Ricarda und Udo Niedergerke und ihrer Stiftung zu den privaten Unterstützern des neuen Hilfsprojekts. 50.000 Euro spendeten sie zum Auftakt.

Für das Projekt „Plan B – OK“ stellt die Stadt ein Altbaugebäude in Döhren, nur wenige Meter vom beliebten Fiedelerplatz, zur Verfügung, das zuvor als Flüchtlingsunterkunft gedient hatte. Udo Niedergerke lobt die Wahl dieser Immobilie: „Es macht etwas mit Menschen, wenn sie nicht das Gefühl haben, immer nur an den Rand oder in sozialschwache Quartiere abgeschoben zu werden, sondern hier plötzlich wieder mitten im Leben sein dürfen. Das gibt diesen Menschen Würde zurück.“

Neue Perspektive: Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer, bis zu drei Menschen können in einer der sieben Wohnungen untergebracht werden. Quelle: Rainer Droese

Unterbringung für drei Monate

Das Mehrfamilienhaus bietet 21 Einzelzimmer auf mehreren Etagen: jeweils drei in sieben kleinen Wohnungen mit Küche und Bad. Hunde sind in den Wohnungen nicht erlaubt, erklärt die Stadt. Bis zu drei Monate können hier Frauen und Männer leben, die aus eigener Kraft nicht aus der Obdachlosigkeit herausfinden, jedoch den Wunsch haben. Während ihres Aufenthaltes werden sie von Mitarbeitern und Sozialpädagogen des Deutschen Roten Kreuzes intensiv betreut und unterstützt, eine neue Lebensperspektive zu finden. Nachts stehen den Bewohnern Sicherheitsleute zur Seite.

Es sei ein nachhaltiges Angebot, betont Oberbürgermeister Belit Onay: „Diese Menschen finden hier nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ihre Lebenssituation soll sich nachhaltig verbessern.“ Zudem sei es eine „sinnvolle Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot in der Obdachlosenunterbringung“, sagt Baudezernent Thomas Vielhaber.

Keine dauerhafte Aufnahme

Doch reichen drei Monate aus, um Menschen, die in der Gesellschaft ganz unten gestrandet sind, wieder auf die richtige Bahn zu bringen? Das Projekt sei „ganz bewusst kein Angebot, das darauf ausgelegt ist, Menschen dauerhaft aufzunehmen, es hat vielmehr den Charakter einer Clearingstelle“, erklärt die Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover, Andrea Hanke. Vielmehr solle gemeinsam mit ihnen daran gearbeitet werden, ihre Lage dauerhaft zu verbessern.

Langfristig wollen die Initiatoren das Projekt auf 70 Plätze in einem größeren Gebäude ausweiten. Es laufe bereits die Anmietung eines geeigneten Hauses, so Onay. Für Immobilie und Betrieb will die Stadt in den kommenden drei Jahren rund 2,25 Millionen Euro investieren. Die Region finanziert die sozialpädagogische Betreuung. Onay verspricht: „Dieses Projekt wird dauerhaft bleiben.“

Packten es mit an: Ricarda und Udo Niedergerke unterstützten das Projekt in Döhren. Quelle: Rainer Dröse

Ricarda und Udo Niedergerke hoffen genau das: „Dieses Angebot kann nur der erste Schritt sein, viele viele weitere müssen folgen.“ Uwe Thomas Carstensen appelliert auch an die politischen Gremien der Stadt: „Es darf sich nicht nur die Situation aus dem vergangenen Herbst nie mehr wiederholen, sondern es braucht auch endlich ein ganzjähriges Konzept für die Unterbringung von Obdachlosen.“

Ist Karstadt die Lösung?

Doc we könnte ein solches Konzept aussehen –und wo sollen die vielen anderen Wohnungslosen in Hannover eine Bleibe finden? Erneut haben die Linken im Rat der Stadt dafür das ehemalige Karstadt-Haus in der Georgstraße ins Gespräch gebracht.

„Die Nutzung des leerstehenden Gebäudes bietet sich jetzt mehr denn je an, da die Zahl der hilfesuchenden obdachlosen Menschen in der City auf sehr hohem Niveau ist. Die Unterbringung direkt in der Innenstadt würde auch die Fahrscheine für die Menschen überflüssig machen, um aus den Randbereichen der Stadt in das Zentrum fahren zu können“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dirk Machentanz. Er appellierte an die Verwaltung, die derzeitige Notsituation auf Hannovers Straßen schnellstens zu beenden.

Im vergangenen Oktober hatte das einstige Karstadt-Flaggschiff an der Georgstraße geschlossen. Doch bislang hätten die Eigentümer noch kein Nutzungskonzept für die Immobilie vorgelegt, kritisiert Machentanz: „Wir wiederholen daher unsere Forderung, das Gebäude unverzüglich für die Unterbringung von obdachlosen Menschen zu nutzen, die sich derzeit verstärkt und nahezu schutzlos der Kälte und Nässe sowie der anhaltenden Corona-Pandemie in der City ausgesetzt fühlen.“

Von Britta Lüers