Neue Analyse: Das sind die Gründe für Hannovers Bevölkerungswachstum

Hannover

Ohne den Zuzug von Menschen aus dem Ausland wäre Hannover schon lange eine schrumpfende Stadt. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die Stadt jetzt vorgelegt hat. Woher kommen Hannovers Neubürger – und wohin gehen diejenigen, die Hannover verlassen? Das hat sich die Stadt genauer angeschaut.

Denn diese Wanderungsbewegungen bestimmen maßgeblich die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung. In den Jahren 2016 bis 2019 etwa waren sie rund sechseinhalb Mal so hoch wie die Geburten und Sterbefälle. Zuletzt verzeichnete Hannover nach Jahren des Wachstums ein leichtes Minus bei der Einwohnerentwicklung. Ende Juni hatten 542.486 Menschen ihren Hauptwohnsitz in der Stadt, 271 weniger als im Quartal zuvor.

Starker Effekt der Wiedervereinigung bis 2009

Die jetzt veröffentlichten Datenreihen, die in Band 140 der Schriften zur Stadtentwicklung veröffentlicht wurden, beginnen im Jahr 1991, also ein Jahr nach der Wiedervereinigung. Ein Ereignis, das sich auch auf Hannovers Bevölkerung auswirkte. Noch bis 2009 waren die neuen Bundesländer eine wichtige Quelle des Zustroms. Von 2000 bis 2009 zum Beispiel kamen von dort 13.300 mehr Menschen nach Hannover als die Stadt in umgekehrter Richtung verließen. Insgesamt bleibt von 1991 bis 2019 ein Plus von 25.000 Personen aus den neuen Bundesländern.

Mittlerweile hat sich diese Entwicklung jedoch abgekühlt. Die Zuwanderung aus dem Ausland spielt eine deutlich größere Rolle. Von 2010 bis 2019 lag der entsprechende Wanderungssaldo bei einem Plus von 25.100. Unter dem Strich liegt dieser seit 1991 sogar bei 41.200.

Übertroffen wurde das nur durch den Zuzug aus niedersächsischen Kommunen, die außerhalb der Region Hannover liegen. Dieser verschaffte der Stadt Hannover seit 1991 ein Bevölkerungsplus von 67.100 Personen. Eine wichtige Rolle spielte laut Stadt dabei der zweite Ring, also die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Heidekreis, Hildesheim, Nienburg (Weser), Peine und Schaumburg, die unmittelbar an die Region angrenzen. Insgesamt verzeichnete Hannover von 1991 bis 2019 einen Wanderungsgewinn von 57.800 Personen. Spürbare Verluste waren nur 1995, 1997, 1998 und 1999 zu verkraften – ehe Hannover mit der Expo offensichtlich wieder an Attraktivität gewann. Und 2019, wo nach Jahren des Wachstums 1389 Menschen mehr die Stadt verließen als zuzogen.

Ausländer kommen – deutsche Familien ziehen ins Umland

Und das trotz hoher Verluste gegenüber den benachbarten Umlandskommunen, mit denen die Landeshauptstadt die Region Hannover bildet. Unter dem Strich bleibt seit 1991 ein Minus von 64.200 Personen. Aus den Daten lässt sich auch herauslesen, dass es vor allem Familien sind, die der Stadt den Rücken kehren, wohl weil sie in Hannover keine passenden Wohnungen oder Häuser finden. Denn die höchsten Verluste ans Umland verzeichnet die Stadt bei den unter 18-Jährigen sowie bei den 30- bis 49-Jährigen, also offenbar vielfach bei Kindern und ihren Eltern.

Herausgefunden haben die Statistiker auch, dass es vor allem deutsche Familien sind, die es aus Hannover in die Kommunen im Umland zieht. Der Anteil der Ausländer an den Fortzügen ins Umland lag seit 1991 lediglich bei 2,5 Prozent.

Einen positiven Wanderungssaldo bei Deutschen hatte die Stadt Hannover im betrachteten Zeitraum nur in den Jahren 1991, 1992 und 1994 sowie von 2006 bis 2013. Danach kehrt sich dieser Trend ins Negative, mit deutlichen Ausschlägen nach unten ab 2016. Insgesamt verzeichnete Hannover von 1991 bis 2019 einen Wanderungsverlust bei Deutschen um 20.600 Personen, bei Personen mit ausländischer Herkunft einen Wanderungsgewinn um 78.400 Personen.

Auf den ersten Blick überraschend hoch ist der Anteil der Ausländer an den Zuzügen aus einigen Kommunen in Niedersachsen. Im Falle der Stadt Friedland im Landkreis Göttingen lag dieser von 2008 bis 2017 bei rund 90 Prozent, die Zuzügler aus Bramsche im Landkreis Osnabrück waren im selben Zeitraum zu 84 Prozent Ausländer. Erklären lässt sich dieses Phänomen damit, dass sich an diesen Orten Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge befinden, wo diese ihre erste Meldeadresse in Deutschland erhielten.

Aus diesen Ländern kommen Menschen nach Hannover

Die komplexen Mechanismen der europäischen Flüchtlingspolitik lassen sich auch in den Zahlen der Wanderungsbewegungen aus dem Ausland ablesen. Auffällig ist, dass Hannover in den Jahren 2016 bis 2019 zwar hohe Wanderungsgewinne aus Ländern wie Rumänien (+2200), Bulgarien (+1900), Polen (+1400) oder Italien (+1000) verzeichnete, diese Nationen bei der Herkunft der Ausländer jedoch eine deutlich geringere Rolle spielen. Die höchsten Wanderungsgewinne verzeichnet Hannover nämlich bei Menschen aus Syrien (+3700), dem Irak (+2100) sowie dem Iran (+1300).

Erklären lässt sich dieser zunächst irritierende Effekt mit der Lage der Länder. Rumänien, Bulgarien und Polen, am Rande der Europäischen Union, waren für viele Flüchtlinge der Ort, an dem diese erstmals in Aufnahmelagern auf dem Boden der EU registriert wurden, ehe sie von dort nach Hannover kamen. Das gilt auch für Italien, das viele Flüchtlinge über die Mittelmeerroute erreichten.

Insgesamt lag der Ausländeranteil bei den nach Hannover gezogenen von 2016 bis 2019 bei 44 Prozent. Bei den Männern waren 49 Prozent der Neu-Hannoveraner Ausländer. Bei den Frauen hingegen waren mit 61 Prozent der Zugezogenen die Deutschen deutlich in der Mehrheit.

Allein junge Erwachsene lassen Hannover wachsen

Vor allem junge Erwachsene sind die Quelle von Hannovers Bevölkerungswachstum. Die 19- bis 29-Jährigen haben der Stadt von 1991 bis 2019 ein massives Wanderungsplus von 137.900 Personen gebracht. In allen anderen Altersklassen verzeichnet Hannover ein Minus. Besonders ausgeprägt ist dieses bei den 30- bis 49-Jährigen.

Die Gründe für die Entscheidungen für den Zuzug nach Hannover und den Wegzug von dort mögen im Einzelfall vielschichtig sein. In der Gesamtbetrachtung lässt sich diese Entwicklung aber gut erklären: Junge Menschen kommen in die Stadt, um dort eine Ausbildung, ein Studium oder ihre ersten Jobs anzutreten. Die nur zehn Jahre umfassende Altersklasse der 19- bis 29-Jährigen machte von 1991 bis 2019 allein 50 Prozent der Zuzüge nach Hannover aus. Wenn die Zeit der Familiengründung beginnt, scheinen sich viele jedoch ins Umland zu orientieren, weil dort Wohnraum noch eher bezahlbar ist.

Auffällig ist, dass der Anteil der Männer an den Zuzüglern mit 53 Prozent etwas höher ist als bei den Frauen. Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied in der Klasse der 30- bis 49-Jährigen, wo der Männeranteil bei den Zugezogenen bei 61 Prozent liegt. Die Stadt vermutet, dass Männer in diesem Lebensabschnitt eine höhere berufliche Mobilität aufweisen. Ganz anders stellt sich das bei Senioren dar. Frauen über 65 sind für 63 Prozent der Zuzüge in dieser Altersklasse nach Hannover verantwortlich. Zum Teil liegt das aber auch an der höheren Lebenserwartung. Der Anteil der Frauen ab 65 an der Gesamtbevölkerung lag Ende 2019 bei 58 Prozent.

Wohnungsknappheit führt zu weniger Umzügen in der Stadt

Die Mobilität unterscheidet sich jedoch auch von Stadtteil zu Stadtteil massiv. Je zentraler gelegen, desto mehr Zu- und Wegzüge gibt es pro Jahr. In Mitte etwa lag die Zahl der Zuzüge von außerhalb Hannovers von 2016 bis 2019 im Schnitt bei 15 pro 100 Einwohner, in der Calenberger Neustadt lag dieser Wert bei 11,4, in der Nordstadt bei 10,5. Ganz anders stellt sich das in den Außenbezirken dar. Schlusslichter bei den Zuzügen von außerhalb sind Wülferode (3,9), Wettbergen (3,8) und Davenstedt (3,8).

Innerhalb Hannovers hat die Zahl der Umzüge in den vergangenen Jahren allerdings massiv abgenommen. Während bis 2004 im Schnitt jedes Jahr noch mehr als zehn Prozent der Menschen innerhalb der Stadt ihre Wohnung wechselten, sackte dieser Wert bis 2019 auf nur noch 6,4 Prozent ab. Für die Stadt ein klares Inzidenz für die „verschärfte Situation auf dem Wohnungsmarkt“. Viele Menschen in Hannover finden aktuell keine passenden Wohnungen oder scheuen einen Umzug, weil bei Neuvermietungen meist deutlich höhere Preise verlangt werden.

Wer sich dennoch für einen Umzug entscheidet, bleibt oft gerne in der Nähe. Die Stadt hat bei ihrer Analyse herausgefunden, dass von 2016 bis 2019 in rund 25 Prozent der Fälle ein Umzug im selben Stadtteil stattfand. Fast ebenso viele Umzüge erfolgten in einen direkt angrenzenden Stadtteil. Besonders intensiv waren diese Nachbarschaftsbeziehungen zwischen List und Vahrenwald, Linden-Nord und Linden-Mitte sowie Ricklingen und Oberricklingen. Dort entfielen jeweils sowohl die meisten Zu- als auch Wegzüge auf den angrenzenden Stadtteil.

Von Christian Bohnenkamp