Nach und nach schließt die Stadt Hannover ihre Ampeln an den neuen Verkehrsrechner an, den sie bereits vor einigen Jahren angeschafft hat. Voraussichtlich Anfang 2021 soll der Effekt dann auch spürbar werden. Das kündigte Tiefbauamtschef Andreas Bode im Bauausschuss an.

Zuvor hatte die Politik Druck gemacht. Das Bündnis von SPD, Grünen und FDP hatte einen Antrag vorgelegt, in dem es den Einsatz von sensorgestützter Ampeltechnik an wichtigen Kreuzungen forderte. Er wurde ohne Gegenstimmen beschlossen. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke forderte die Verwaltung auf, „richtig mutig an die Sache ranzugehen“. Aus seiner Sicht verläuft die Umsetzung zu schleppend.

Mit dem Smartphone bei Grün über die Ampel

Laut Bode liegt das daran, dass es nicht reicht, die Ampeln an den neuen Verkehrsrechner anzuschließen. Jede Ampel benötige darüber hinaus ein eigenes Steuergerät, zudem müssten Sensoren installiert werden, die die Fahrzeuge erfassen können. „Wir gehen gebietsweise vor“, erklärte er.

„HannoVerKehr“ heißt das Projekt, für das Millionen Förderung vom Bund fließen. Der Testbetrieb steht kurz bevor. Noch in diesem Jahr soll auch ein Ampelphasen-Assistent in den Betrieb gehen. Er soll Autofahrern auf dem Smartphone anzeigen, wie schnell sie fahren müssen, um die nächste Ampel bei Grün zu erreichen.

Die dazugehörige Grüne-Welle-App „Trafficpilot“ gibt es schon. Sie muss allerdings speziell auf Hannover zugeschnitten werden. Zunächst will die Stadt das System im Bereich der Innenstadt anbieten. Danach soll es ausgeweitet werden.

Stadt Hannover will Staus automatisch erkennen

Vieles allerdings wird im Hintergrund laufen. Je nach Verkehrslage will die Stadt ihre Ampelschaltungen anpassen. Unfälle und Störungen sollen künftig automatisch erkannt werden. Zum einen über die Informationen, die die Stadt selbst über Detektoren an den Kreuzungen sammelt. Zum anderen über zugekaufte Daten aus Navigationsgeräten. Damit will die Stadt die Entwicklung des Verkehrsflusses bis zu 30 Minuten in die Zukunft prognostizieren können.

Außerdem hat die Stadt Informationstafeln aufgestellt, mit denen sie den Verkehr rund um das Stadion steuern will. „Leider gab es zuletzt keine Veranstaltungen, wo man das sehen konnte“, sagte Bode.

Von Christian Bohnenkamp