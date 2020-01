Neue Rechtsabbieger-Ampel soll Radfahrer schützen – doch Autofahrer missachten sie reihenweise

Hannover

Gefährlicher als vorher? Minütlich missachten Autofahrer die neue Rechtsabbieger-Ampel an der Vahrenwalder Straße, Ecke Industrieweg. Und dabei sollte sie für Radfahrer eigentlich mehr Sicherheit bringen.

Nach dem tödlichen Unfall eines elfjährigen Radfahrers 2018 war sie lange Streitpunkt zwischen Radfahrerverbänden und der Stadt Hannover: die Ampelschaltung an der Vahrenwalder Straße, Ecke Industrieweg. Während unter anderem der ADFC forderte, den Fahrrad- und Fußgänger-Geradeausverkehr von den rechts abbiegenden Autos zu trennen, berief sich die Stadt lange auf ein Gutachten, indem festgestellt wurde, dass die Kreuzung „sowohl in baulicher als auch in betrieblicher Hinsicht den geltenden Richtlinien“ entspreche. Doch nach einem erneuten schweren Fahrradunfall im Sommer 2019 lenkte die Stadt ein. Seit November gibt es eine Extra-Ampelphase für Rechtsabbieger, die von der Vahrenwalder Straße in den Industrieweg wollen.

Rechtsabbieger orientieren sich an „ Geradeausgrün “

Und ist seitdem alles sicherer? Nein, hat Volker Stehl bemerkt. Der Hannoveraner ist häufig mit dem Auto auf der Vahrenwalder unterwegs und hat beobachtet, dass Autofahrer die Rechtsabbiegerampel missachten – und das nicht gerade selten. „Die fahren, wenn die Geradeausampel auf Grün springt, einfach los. Obwohl der Rechtsabbieger immer noch auf Rot steht!“, so Stehl. Das Problem: Sie kreuzen dann den Radweg in dem Moment, wenn Fußgänger und Fahrradfahrer ebenfalls Grün haben. Dabei wollte die Stadt doch eben das mit der Trennung der Ampelphasen verhindern. Nicht nur einmal sei ihm das aufgefallen, sagt Stehl, sondern „rund zehnmal in den letzten Wochen“. So häufig, dass es ihm Sorgen bereitet.

Für Freitagvormittag verabredete sich Stehl deshalb an der neuen Ampel mit der NP, um vor Ort auf die Situation aufmerksam zu machen. Und schon beim Eintreffen bestätigen sich seine Schilderungen: Ein weißer Volvo auf der rechten Spur fährt gemeinsam mit dem Gros des Geradausverkehrs an, als deren Ampel auf Grün schaltet. Noch gerade rechtzeitig bemerkt der Fahrer, dass er als Rechtsabbieger rot hat. Auf „halber Strecke“ bleibt er im Abbiegevorgang stehen. Stehl schüttelt den Kopf: „Dabei ist die Rechtsabbiegerampel gut zu sehen, sogar etwas größer als die, für den Geradeausverkehr!“

Es folgen weitere Beispiele: Ein Wagen rollt auf die rote Ampel zu. Als geradeaus Grün bekommt, gibt wieder Gas und biegt einfach über die rote Ampel nach rechts in den Industrieweg, als wäre nichts gewesen – nur rund vier Meter von dem weißen Fahrrad mit dem schwarzen Kreuz entfernt, das zum Gedenken an den toten Elfjährigen dort aufgestellt wurde. Auch ein Laster fährt über Rot nach rechts ab, während Stehl sich für das NP-Foto bereitstellt. „Dieses Verhalten ist wirklich fatal und extrem gefährlich – besonders für die Fahrradfahrer, die geradeaus wollen“, so Stehl. Innerhalb einer Viertelstunde zählen wir vier komplette Missachtungen des roten Rechtspfeils, dazu mehrere Fahrer, die „zucken“, also ein kurzes Stück bei Geradeausgrün anfahren, bis sie ihren Irrtum bemerken.

Volker Stehl hat häufige Missachtungen des neuen Rechtsabbiegers beobachtet. Auch der Lkw im Hintergrund bog trotz Rot nach rechts ab. Die Geradeausampel hatte kurz vor dem Foto noch Grün gezeigt. Quelle: droese_r

„Im Moment ist es gefährlicher als vorher“

Wenige Meter entfernt, vor dem Eingang eines Unternehmens, steht ein Mitarbeiter und macht Zigarettenpause. Er beobachtet fast täglich mehrere Fahrfehler, sagt er auf die neue Ampel angesprochen. „Die Autofahrer in zweiter und dritter Reihe hupen außerdem ständig, weil sie denken, ihre Vorderleute müssten bei Grün für geradeaus auch fahren“, hat er beobachtet. Das Ansinnen der Stadt, nach den schweren Unfällen für mehr Sicherheit für Radfahrer zu sorgen, versteht er. Aber: „Im Moment ist es für die Radler gefährlicher als vorher.“ So sieht es auch Stehl, der täglich mit dem Auto in Hannover unterwegs ist. „Die Trennung der Ampelphasen durch die Stadt war ja gut. Doch jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passiert.“

Polizei kündigt Kontrollen an

Auch der Polizei sind die häufigen Missachtungen an der besagten Straßenecke bekannt – und die damit verbundene Gefährdung: „Wir haben in der Vergangenheit den Verkehr dort überwacht und werden es auch in Zukunft wieder tun“, sagte Polizeisprecher Mirco Nowak. Eine Absicht vermutet die Polizei hinter dem Verhalten der Autofahrer jedoch nicht: „Eine Extra-Ampel für Rechtsabbieger ist nicht alltäglich. Viele Fahrer orientieren sich aus Gewohnheit vermutlich an der Ampel für Geradeaus und fahren unabsichtlich bei rot um die Kurve.“

Stadt will Nachbessern

Beobachtet wurde das verkehrswidrige Verhalten der Autofahrer auch von Seiten der Stadt. Auf NP-Anfrage verkündet die Verwaltung zudem, dass sie nun gegensteuern will: Zur Verdeutlichung der neuen Regelung wolle man kurzfristig die „volle Scheibe“ der Ampel für den Geradeausverkehr mit einem Pfeilsymbol für „geradeaus“ ausstatten. „Damit sollte dann auch für die Verkehrsteilnehmer, die sich möglicherweise aus Gewohnheit beim Rechtsabbiegen fälschlicherweise noch an diesem Signalgeber orientieren, eine zusätzliche Klarheit zur veränderten Signalisierung bestehen“, so eine Sprecherin. Der Grund für diese Gewohnheit: Rechtsabbiegerampeln, die neben Grün und Gelb auch eine eigene Rotphase zeigen, sind laut Stadtverwaltung eher selten.

