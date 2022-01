Neue Allgemeinverfügung: Region Hannover erweitert FFP2-Maskenpflicht

Hannover

Am Freitag, den 14. Januar, tritt in der Region eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, mit der die FFP2-Maskenpflicht in der Region ausgeweitet wird. Künftig muss jede Person in geschlossenen Räumen, „die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- und Kundenverkehrs zugänglich sind“, eine derartige Atemschutzmaske tragen, heißt es in der Mitteilung der Region Hannover.

Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske gilt auch „bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit und der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung“. Plexiglasscheiben oder sonstige Trennbarrieren befreien nicht von der Verpflichtung. Am eigenen Arbeitsplatz darf die Maske abgenommen werden, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden und der Raum regelmäßig gelüftet wird. Auch in Kantinen, Cafeterien und Mensen muss künftig eine FFP2-Maske getragen werden. Beim Essen und Trinken darf sie natürlich abgenommen werden.

Ausnahmen für Kindertagespflege und Schulen

In Kraftfahrzeugen – egal ob privat oder beruflich – gilt die Pflicht künftig ebenfalls, wenn mehr als zwei Hausstände anwesend sind. Die Fahrer müssen keine Maske tragen. Darüber hinaus tritt die neue Allgemeinverfügung auch für „gemeinschaftlich genutzte Flächen in geschlossenen Räumen von Mehrfamilienhäusern mit mindestens vier Parteien (insbesondere Eingangsbereiche, Flure, Aufzüge, Treppenhäuser, Wasch- oder Trockenräume, Fahrradschuppen)“ in Kraft.

Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen und Schulen sind von der verschärften Allgemeinverfügung hingegen befreit. Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 10. Februar.

