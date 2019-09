IGS Linden: Ampelgruppe will jetzt auch offiziell den Neubau

Hannover

Lange hatte sich Ratspolitik um ein klares Bekenntnis gedrückt, nun aber ist die Katze aus dem Sack: Die Ampelgruppe im Rat ist für einen Neubau der baulich an vielen Stellen mangelhaften IGS Linden. Die SPD und ihre Partner wollen diesen Vorstoß nun in die nächste Sitzung des Schul-und Bildungsausschusses einbringen, der aber erst wieder im November tagt. „Die IGS Linden gehört zu den ältesten Integrierten Gesamtschulen Hannovers und ist durch diese lange Tradition, aber vor allem auch durch ihr pädagogisches Konzept von besonderer Bedeutung für die Stadt. Wir haben ein klares Ziel vor Augen: einen Neubau für diese erfolgreiche Schule“, so Afra Gamoori, die schul- und bildungspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, in der am Montag verschickten Pressemitteilung.

Stadt soll auch Überbauung des Westschnellwegs prüfen

Gamoori und Christine Kastning, die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, setzen auf eine zügige Umsetzung des Antrags: „Wir erwarten, dass alle in Frage kommenden Flächen geprüft und auch kreative Vorschläge berücksichtigt werden, zum Beispiel Flächen am benachbarten Friedhof am Lindener Berg, ein Neubau am Standort oder auch eine Überbauung des Westschnellwegs.“ Ziel sei zunächst eine ergebnisoffene Prüfung aller Optionen. „Der Neubau der IGS Linden muss zum einen den Anforderungen an Pädagogik und Inklusion gerecht werden, zum anderen aber auch für alle Schüler ähnlich gut erreichbar sein, sollte ein Umzug nötig werden,“ so Kastning und Gamoori.

Grüne: „Ein Neubau der Schule ist sinnvoll“

Bei den beiden Ampelpartnern Bündnisgrüne und FDP stößt dieser Vorstoß auf Zustimmung. „Wir sind schon länger der Meinung, dass ein Neubau der Schule sinnvoll ist. Nach mehreren Gesprächen mit der Schulleitung sind wir der Meinung, dass ein Neubau am IGS-Standort sinnvoll ist. Wir favorisieren deshalb eine Überbauung des Westschnellwegs“, sagte Grünen-Schul-und Bildungsexpertin Silvia Klingenburg. Der Stadtteil Linden-Limmer habe dadurch ausreichend Grün und die Schule genügend Platz. Wenn der Neubau da sei, müssten alle Standorte am Lindener Berg zusammen gelegt werden, fordern die Grünen.

Baubeginn wohl nicht vor 2030

FDP-Schulpolitiker Andreas Bingemer sagte, man sei bei der IGS Linden an einem Punkt angekommen, bei man sich sich fragen müsse, ob eine Sanierung noch Sinn mache. „Das ist nun gekippt, wir halten auch aus wirtschaftlichen Gründen einen Neubau für geboten.“ Allerdings müsse für diesen Neubau auch der Etat vorhanden sein. In der zweiten Maihälfte des Jahres hatte die Ampelgruppe sich grundsätzlich für einen Neubau ausgesprochen, geplant werden soll ein Neubau für sechs Jahrgänge. Allerdings: Die Bauarbeiten können noch bis 2030 auf sich warten lassen.

IGS Linden möchte einen Neubau am Standort

Die Stadt prüft bereits vier Standorte, darunter auch die Idee, einen Neubau auf der gegenüberliegenden Seite des Westschnellwegs zu realisieren und den mit dem Hauptgebäude der IGS durch eine Brücke zu verbinden. Die IGS selber favorisiert einen Neubau am aktuellen Standort, der während des laufenden Schulbetriebs realisiert wird. Stadt und Kommunalpolitik gehen von Baukosten in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags aus – der 2017 fertiggestellte Neubau der IGS Mühlenberg etwa hatte 63 Millionen Euro gekostet.

