Neubau Dornröschenbrücke: Stadt hält Ersatz für Geldverschwendung

Während des Neubaus der Dornröschenbrücke, die Linden und die Nordstadt verbindet, drohen Radfahrern und Fußgängern lange Umwege. Die Stadt hat am Mittwoch im Bauausschuss klargestellt, dass sie dennoch während der Arbeiten keine Ersatzbrücke errichten will. Aus Sicht von Stadtbaurat Thomas Vielhaber wären die 700.000 Euro, die das kosten würde, nicht gut angelegt. Er will das Geld lieber in „dauerhafte Maßnahmen“ investieren, anstatt dieses „zu verbrennen“.

Eine angemietete Behelfsbrücke sei kein gleichwertiger Ersatz für die heutige, rund zehn Meter breite Dornröschenbrücke. Das Provisorium wäre nur rund 2,50 Meter breit. „Das ist ein Steg, keine schnelle Verbindung“, sagte Vielhaber. Zumal es auch nicht möglich wäre, die Behelfsbrücke neben dem heutigen Bauwerk zu errichten. Weil die Flächen dort zum Beispiel für einen Kran benötigt werden, müsste diese ein Stück weiter westlich aufgestellt werden, sodass trotzdem Umwege für Radfahrer und Fußgänger unvermeidbar werden, argumentierte der Baudezernent.

Stadtbaurat: Radfahrer können ja auch mal schieben

Die Mittel habe die Stadt für das Provisorium auch nicht. „Wir müssten das nachfinanzieren. Das Geld fehlt dann für andere Dinge“, sagte Vielhaber. Er geht davon aus, dass die nahe gelegene, aber schon jetzt stark frequentierte Justus-Garten-Brücke auch den Verkehr der Dornröschenbrücke aufnehmen kann. Vielleicht müsse man dort „mal sehr vorsichtig fahren oder auch mal schieben“, schlug Vielhaber vor.

Die Linken und „Die Partei“ machten sich dennoch für die provisorische Ersatzbrücke stark. Und auch die Politik im Bezirksrat Linden-Limmer forderte diese schon mit Nachdruck. Allerdings wird auch das Ampelbündnis im Rat kein Geld dafür locker machen. SPD-Fraktionschef Lars Kelich will „kein Geld zum Fenster rausschmeißen“ und dieses „lieber für andere Radprojekte wie Velorouten oder Radschnellwege“ ausgeben.

Grüne schlagen Fährbetrieb während der Bauzeit vor

Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin wollte von der Stadt wissen, ob sich der Bau der neuen Dornröschenbrücke nicht wesentlich beschleunigen ließe, um den Zeitraum mit Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger möglichst kurz zu halten. Und er hatte auch noch eine andere Alternative parat: Er kann sich vorstellen, die beiden Ufer der Leine mit einer Fähre zu verbinden. Das habe es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Bei FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke stieß das auf Begeisterung: „Das wäre sicher auch eine Attraktion“.

Die Stadt sieht wenig Spielraum bei der Bauzeit. Beginnen will sie mit dem Neubau der Dornröschenbrücke im März 2022. Abgeschlossen werden soll dieser bis Dezember 2023. Die Kosten schätzt die Verwaltung auf rund sechs Millionen Euro.

Von Christian Bohnenkamp