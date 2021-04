Neubau Dornröschenbrücke: Radfahrern und Fußgängern drohen lange Umwege

Hannover

Die Dornröschenbrücke ist eine der wichtigsten Verbindungen Hannovers für den Fuß- und Radverkehr. Sie verbindet Linden und die Nordstadt miteinander, die dicht besiedelten Stadtteile südlich der Leine mit der Universität. Das 1959 errichtete Bauwerk ist allerdings in die Jahre gekommen und muss aufgrund von Rissen und Betonschäden durch einen Neubau ersetzt werden. Während der Bauzeit drohen Radfahrern und Fußgängern weite Umwege. Das sorgt für Ärger.

Der Politik der Bezirksräte Nord und Linden-Limmer hat die Verwaltung die Pläne bereits in interner Runde vorgestellt. Vor allem aus Linden-Limmer gibt es Kritik. Denn eine Ersatzbrücke während der Bauphase hat die Stadt bisher nicht fest eingeplant. Rund eine Million Euro Miete würde die kosten. Geld, das bisher nicht im Haushalt vorgesehen ist, wie jüngst eine Anfrage im Rat ergeben hat.

Große Umwege für Radfahrer und Fußgänger

Welche Umwege auf die Radfahrer und Fußgänger zukommen, hat die Stadt genau ausgerechnet. Wer die westlich gelegene Schwanenburgbrücke nutzt, müsste 1680 Meter extra im Vergleich zu heute in Kauf nehmen. Für Fußgänger entspräche das einem Zeitverlust von rund 20 Minuten, Radfahrer bräuchten laut Schätzung rund sieben Minuten länger.

Der Umweg über die östlich gelegene Justus-Garten-Brücke an der Faustwiese wäre zwar deutlich kürzer. Er läge bei 600 Metern. Fußgänger müssten einen Zeitverlust von sieben Minuten einkalkulieren, Radfahrer von etwa zweieinhalb Minuten. Doch die Justus-Garten-Brücke hat einen anderen Haken: Sie ist noch sehr viel schmaler als die Dornröschenbrücke – und schon jetzt an vielen Tagen an ihrer Kapazitätsgrenze. Unter den hannoverschen Zählstationen für den Radverkehr hält sie den Rekord. 2020 überquerten 1,2 Millionen Radfahrer die Brücke.

Justus-Garten-Brücke schon jetzt oft viel zu voll

Rainer Grube, Bezirksbürgermeister in Linden-Limmer, befürchtet Chaos, wenn das Bauwerk auch noch die Fußgänger und Radfahrer aufnehmen müsste, die aktuell die Dornröschenbrücke nutzen. Eine Behelfsbrücke zur Aufnahme des Verkehrs von Linden in die Nordstadt „ist während der Baumaßnahme zwingend erforderlich“, stellt er klar. Sonst würde sich der Radverkehr auf der Justus-Garten-Brücke verdoppeln.

Das sieht auch der Radfahrerclub ADFC zu. Dessen Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer fordert außerdem, dass Radfahrer nicht schlechter gestellt werden dürften als Autofahrer. Schließlich sei es auch selbstverständlich, dass während des Baus des Südschnellweg-Tunnels eine Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße errichtet werde. „Die Justus-Garten-Brücke ist recht schmal und bereits sehr stark frequentiert. Da wären Konflikte programmiert“, sagt er. Der Umweg über die Schwanenburgbrücke hingegen sei sehr weit und nur einem geringen Teil der Radfahrer zu empfehlen. Die eine Million Euro für die Ersatzbrücke sei deshalb „gut angelegt“, so Röhrig-van der Meer.

Doch auch die Ersatzbrücke hätte einen Haken. Sie würde laut Planungen der Stadt nicht direkt neben der aktuellen Dornröschenbrücke entstehen, weil die Flächen dort für den Bau der neuen Brücke benötigt würden. Sollte also das Behelfsbauwerk kommen, würde dieses ein Stück weiter westlich aufgestellt werden, im Bereich des Dornröschen-Biergartens. Dort befindet sich die nächstgelegene Unterquerung des Bremer Damms. Laut Stadt entspräche diese Strecke einem Umweg von 700 Metern, also neun Minuten mehr für Fußgänger und drei Minuten plus für Radfahrer.

Lockt die Stadt noch mehr Partyvolk auf die Dornröschenbrücke?

An den Plänen, die die Verwaltung vorgestellt hat, hat die Politik jedoch ein weiterer Punkt irritiert: Einige Entwürfe sahen auch Sitzgelegenheiten in der Mitte der Dornröschenbrücke vor. Die Stadt will offenbar die Aufenthaltsqualität dort weiter steigern. Sie sieht sogar einen Bereich auf der Westseite des Bauwerks vor, weil sich von dort aus gut der Sonnenuntergang beobachten lässt.

Schon jetzt ist die Dornröschenbrücke wegen der Aussicht ein beliebter Treffpunkt – und damit auch ein Ärgernis für Anlieger wegen des Lärms und des Mülls, der liegen bleibt. „So schön es ist auf der Brücke feiernd dem Sonnenuntergang zuzusehen, darf dieser Aspekt bei der Planung nicht im Vordergrund stehen“, sagt Bezirksbürgermeister Grube. Er setzt sich für einen Bürgerdialog zur Zukunft der Dornröschenbrücke ein – und zwar „bevor das Bauvorhaben beschlossen wird“. Für den hat sich mittlerweile auch der Bezirksrat Linden-Limmer einstimmig ausgesprochen.

Die Stadt jedoch würde gerne schon im Mai eine Drucksache zur Entscheidung vorlegen, im März 2022 mit dem Bau beginnen, so berichtete sie es der Politik. Bis Dezember 2023 soll das Vorhaben abgeschlossen werden. Die Kosten – ohne Ersatzbrücke – kalkuliert die Verwaltung mit rund sechs Millionen Euro. Die Möglichkeiten zum Bau einer Behelfsbrücke würden „derzeit noch geprüft“, teilt die Stadt mit.

