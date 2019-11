Natur oder Bauprojekt? Was wird aus dem alten TiHo-Sportplatz?

HANNOVER

Die Kirche ist rappelvoll: Jeder Sitzplatz ist besetzt, auf der Balustrade drängen sich Dutzende. Fast 300 Anwohner sind in die Melanchthonkirche geströmt, um sich von der Bürgerinitiative „Pro Sportplatz Bult – Pro Natur“auf den neuesten Stand bringen zu lassen: Wie es weitergeht mit dem früheren Sportplatz in ihrem Stadtteil. Werden neue Wohnungen gebaut, wie viele fürchten und was die BI verhindern will?

Fläche von 22.000 Quadratmetern

Im Mittelpunkt des Interesses: der alte TiHo-Sportplatz zwischen Menschingstraße und Robert-Koch-Platz, rund 22 000 Quadratmeter ist die Fläche groß. 2004 gab es erste Pläne der Landesregierung, das Grundstück zu veräußern, damals gründete sich die BI. 2010 schloss die TiHo-Mensa vor Ort, die sportlichen Aktivitäten von Studenten, Vereinen und Anwohnern (Bultkicker) auf dem Platz wurden eingestellt. 2012 wurde das Land für 750 000 Euro verkauft, an die Gesellschafter der Werbeagentur „DieVision“. Seitdem verwildert das Gelände.

Anwohner wünschen sich Sportplatz zurück

Die Anwohner wünschen sich, dass der Sportplatz wieder in Betrieb genommen wird, auch Vereine in der Gegend hätten großes Interesse. Doch seit Anfang dieses Jahres gibt es offenbar neue Pläne für eine Bebauung, der Investor Instone Real Estate wurde deswegen schon bei Stadtbaurat Uwe Bodemann vorstellig. Rund 280 neue Wohnungen sollten dort laut Plänen entstehen. Die Anwohner der Bult sind seitdem alarmiert. Sie kämpfen mit allen Mitteln gegen die Bebauung.

1000 Unterschriften gesammelt

Rund 1000 Unterschriften haben sie gesammelt. Die Anwohner wollen ihren Platz zurück. „Wir brauchen Bewegungsflächen für unsere Kinder“, sagt Karsten Stolze (37), Vater eines dreijährigen Kindes. „Außerdem ist der Erhalt der Grünfläche wichtig, hier soll nicht alles zubetoniert und versiegelt werden.“ Das sieht Stephan Wolf (36), Vater von drei Kindern, genauso: „Ich wünsche mir eine Stadt, in der es einen guten Mix zwischen Grün und Häusern gibt.“

Axel Kempen, Geschäftsführer bei „DieVision“ und Miteigentümer des Geländes, versteht die Aufregung nicht: „Wir haben Ideen für die Weiterentwicklung dieser Fläche“, sagt er gegenüber der NP. Noch gebe es keine konkreten Pläne, versichert er, man wolle in Kooperation mit den Anwohnern handeln. Ende des Monats habe man einen Termin mit Bodemann. In einem Brief wandte er sich an die Anwohner, lud sie zu Gesprächen und warnte davor, was passieren könnte, wenn dort neue Sportplätze entstehen würden.

„Feierlichkeiten mit Alkoholkonsum“

Genau dieser Brief bringt Rita Girschikofsky, Präsidentin des Stadtsportbundes, richtig auf die Palme. In dem steht unter anderem, dass nicht nur mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen sei, sondern auch mit „Feierlichkeiten mit Alkoholkonsum“. „Das ist eine Frechheit, wie hier über Sportler geredet wird“, schimpft sie. Es habe schon vor Jahren Gespräche mit dem Investor gegeben, um die Fläche für Vereinssport anmieten zu können – dieser habe allerdings völlig überzogene Preisvorstellungen gehabt. „Das konnten wir und die Stadt uns nicht leisten.“

„Dieser Platz wird nicht bebaut“

Die örtliche Politik steht ebenfalls auf der Seite der BI. SPD und Grüne wollen im zuständigen Bezirksrat Südstadt-Bult beschließen, dass der Flächennutzungsplan für den Robert-Koch-Platz nicht geändert wird. „Der zurzeit nicht genutzte Sportplatz (…) soll auch künftig als Sport und Grünfläche zur Verfügung stehen und nicht zur Wohnbebauung genutzt werden.“ Auch die CDU im Bezirksrat sieht das so. Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD) ist sich deswegen sicher: „Weder im Bezirksrat noch im Rat der Stadt wird es eine Mehrheit für eine Änderung des Flächennutzungsplans geben. Dieser Platz wird nicht bebaut. Klare Sache.“

