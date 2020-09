Wären die Bürger im Umland die „großen Verlierer“ einer Nahverkehrs-Flatrate, die die SPD in Hannovers Rat vorschlägt? So jedenfalls sieht es die CDU. Die SPD wehrt sich gegen den Vorwurf und ist sich sicher, dass am Ende ein Betrag herauskommt, „den sich jeder leisten kann“.