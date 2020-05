In Rethen: Stadtbahnstopp Galgenbergweg ab sofort um 200 Meter verlegt

HANNOVER

Weiter mit dem Bau von Hochbahnsteigen: Am Mittwoch hat die Infra Strukturgesellschaft im Auftrag der Üstra mit dem Bau eines barrierefreien Halts an der Haltestelle „ Rethen/ Galgenbergweg“ der Stadtbahnlinie 1 begonnen – mit den notwendigen Leitungsarbeiten im Bereich des aktuellen Tiefbahnsteigs, teilte das Nahverkehrsunternehmen mit.

Wegen der Vorarbeiten muss die Haltestelle in beiden Fahrtrichtungen um etwa 200 Meter zwischen die Einmündung der Franz-Carl- Achard-Straße und dem Ärztehaus in der Hildesheimer Straße verlegt werden. Die Ersatzhaltestelle wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr in Betrieb genommen . Sie bleibt bis zur geplanten Eröffnung des neuen Hochbahnsteigs im Dezember bestehen, so die Üstra weiter. Und: Im Laufe der Bauarbeiten wird die Verbindung unterbrochen. Zwischen Sonnabend, 1. August, bis Sonntag, 9. August, richtet die Üstra dann einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Über den genauen Ablauf der Maßnahme informiert das Unternehmen noch einmal gesondert.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere NP+ Artikel

Von Andreas Voigt