Stadt Hannover fordert 365-Euro-Ticket – aber Region bleibt hart

Hannover

Der Rat Hannovers hatte die Einführung bereits per Beschluss gefordert – und nun setzt sich auch die Stadt für die Einführung eines günstigen 365-Euro-Tickets im Nahverkehr des Großraumverkehrs Hannover (GVH) ein. In einem Schreiben an die Region zum neuen Nahverkehrsplan, den diese aufstellen will, plädiert sie für ein solches Tarifangebot. Die Stadt sieht darin eine „Maßnahme zur Förderung der Verkehrswende“.

Bisher habe man mit dieser Forderung noch „nicht so richtig Gehör gefunden“, berichtete Planer Claus Clausnitzer am Montag im Bezirksrat Mitte. Die Einführung eines 365-Euro-Tickets halte er jedoch „für sinnvoll“. Sie wäre ein „Quantensprung in der Preisgestaltung des ÖPNV“. Zwar sei es wichtig, den Nahverkehr weiter auszubauen. Dessen Förderung laufe aber „auch über den Preis“. Das hätte zum Beispiel die hohe Nachfrage am Kostenlos-Tag am ersten Adventswochenende 2019 gezeigt.

Anzeige

Stadt: 365-Euro-Ticket eine „ausgewogene Forderung“

Clausnitzer sieht im 365-Euro-Ticket eine „ausgewogene Forderung“ zwischen einem Nulltarif und der heutigen Preisgestaltung, die man ausprobieren solle, weil die Kunden des ÖPNV „auf so etwas anspringen“. Als Beispiel führte Clausnitzer die Stadt Wien an, wo das Angebot eine „wichtige Rolle“ bei der Steigerung des ÖPNV-Anteils gespielt habe.

Weitere NP+ Artikel

Ganz anders sieht das die Region. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz hatte sich schon in der Vergangenheit vehement gegen die schon mehrfach erhobene Forderung nach einem 365-Euro-Ticket gewehrt. Und er bleibt bei seiner strikt ablehnenden Haltung. „Neue Fahrgäste gewinnt man, indem man zusätzliche Angebote schafft – und nicht, indem man das Angebot günstiger macht“, argumentiert Franz.

Region will mit dem Geld lieber das Netz ausbauen

Neue Direktbuslinien Richtung Hannovers Innenstadt, ein engerer Takt bei der Üstra, mehr Bahnen sowie Kleinbusse auf Bestellung, die den ländlichen Raum besser anbinden sollen: Damit will Franz die Attraktivität des Nahverkehrs steigern und zusätzliche Kunden gewinnen. Das 365-Euro-Ticket hält er für „Subventionierung mit der Gießkanne“.

Vergünstigte Tickets will der Verkehrsdezernent lieber gezielt einsetzen. Den Sozialtarif und ein 15-Euro-Ticket für Schüler gebe es schon. Ein Seniorenticket für 30 Euro monatlich will Franz ebenfalls einführen. Es gebe allerdings „keinen Grund, die Fahrkarten von Gutverdienern zu subventionieren“. Zumal man für ein Jobticket in der ersten Zone schon jetzt „kaum mehr als einen Euro pro Tag“ zahle. Franz fürchtet, dass durch die Einführung eines 365-Euro-Tickets jährlich 60 bis 80 Millionen Euro Einnahmen wegbrächen. „Dieses Geld würde uns für den Ausbau des Nahverkehrs fehlen“, sagt der Dezernent.

Skeptisch: Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent bei der Region, hält nichts von dem 365-Euro-Ticket. Quelle: Nancy Heusel

Bei der Politik im Bezirksrat gingen die Meinungen über den Nutzen eines solchen Angebots ebenfalls auseinander. Während SPD-Fraktionschef Michael Sandow weitere zusätzliche Tage mit kostenlosem Nahverkehr und die Einführung des 365-Euro-Tickets forderte, zeigten sich Grüne und CDU skeptisch. Laut Grünen-Fraktionschefin Julia Stock hat das Angebot in Wien dazu geführt, dass „einige Strecken nicht ausgebaut werden konnten“. Zudem würden dadurch „gerade Radfahrer und Fußgänger in die Bahnen gezogen“. Auch CDU-Mann Joachim Albrecht hat „keinen großen zusätzlichen Andrang“ in Wien ausgemacht. Die Stadt habe bei der Einführung des Angebotes auch schon über ein sehr gutes Netz verfügt.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp