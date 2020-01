Linie 10 durch die Südstadt? Da droht der Region aber Ärger

Hannover

Investitionen in den Nahverkehr von rund einer Milliarde Euro bis Mitte der 2030er-Jahre: Der Zehn-Punkte-Plan von Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz zur Verkehrswende in Stadt und Umland von Hannover stößt grundsätzlich auf ein positives Echo bei den Regionsfraktionen. Kritik kommt aber bei dem Plan auf, die Linie 10 vom Raschplatz über die Berliner Allee in die Südstadt bis zum Bismarckbahnhof zu verlängern. Die Linie führe dann über die enge Sallstraße und Jordanstraße. Allerdings will die Region dem Vorhaben noch eine Machbarkeitsstudie vorschalten.

Dezernent Franz brachte die Stadtbahn-Idee schon 2016 auf

Bereits für den OB-Wahlkampf 2019 hatte SPD-Kandidat Marc Hansmann die Linienverlängerung in sein Wahlprogramm aufgenommen – und dafür nicht nur aus den eigenen Reihen Kritik einstecken müssen. Schon 2016 hatte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz die Linie 10 bis in die Südstadt ins Gespräch gebracht, kam aber nicht weiter, weil unter anderem Hannovers Baudezernent Uwe Bodemann die Idee als „vorschnell und einseitig“ bezeichnete. Die Stadtverwaltung würde nur eine Tunnellösung oder eine oberirdische Trasse auf Straßenniveau umsetzen – bei den Stadtbahnen setzt die Region aber auf Hochbahnsteige.

Südstadts Bezirksbürgermeister: „Halte nichts von dieser Idee“

Während die SPD-Regionsfraktion der Verlängerung der Linie 10 durch die Südstadt zustimmte, positionierte sich Südstadts Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD) als Kritiker dieser Idee: „Ich halte davon gar nichts. Wir haben mit der Buslinie 121 ein optimales Verkehrsmittel und eine sehr gute Anbindung der Südstadt an den öffentlichen Nahverkehr.“ Die Linie 121 verkehre exakt auf der Südstadt-Route von Bismarckbahnhof bis Marienstraße, wie sie auch die Stadtbahnlinie 10 nehmen würde. Für sinnvoller halte er es, so Pollähne, im Sinne der Verkehrswende den Bus der Linie 121 künftig mit Wasserstoffantrieb durch die Südstadt fahren zu lassen.

Konfliktpotential wie bei der Limmerstraße?

Jens Pilawa, Vorsitzender der Initiative Pro D-Tunnel, bezeichnete den Vorstoß als „Verlängerung des Pannen-Projekts 10/17“. Man stelle sich nicht gegen den Ausbau des Nahverkehrs als Beitrag zur Verkehrswende, aber das Beispiel Limmerstraße zeige, dass das Vorhaben Sallstraße Konfliktpotential in sich berge. „Die Sallstraße und Jordanstraße sind teilweise nur 20 bis 22 Meter breit. Der hochbelastete Knotenpunkt Marienstraße/Berliner Allee wäre durch die Kreuzung mit Bahnen und deren Vorrangschaltungen geschwächt.“ Und weiter: „Sollte sich die Strecke durch die Südstadt konkretisieren, darf mit erheblichem Widerstand aus dem gesamten Stadtteil gerechnet werden.“

Regions-CDU: Konsens mit der Stadt Hannover nötig

Diplomatischer drückte es die verkehrspolitische Sprecherin der Regions-CDU, Claudia Hopfe, aus. Neue Streckenführungen und Verlängerungen von Stadtbahnlinien seien grundsätzlich sinnvoll. „Bei der Sallstraße müssen wir allerdings genauer hinschauen. Generell ist dieses Vorhaben nur im Konsens mit der Landeshauptstadt Hannover möglich“, so Hopfe. Mit dem Zehn-Punkte-Plan durch den Verkehrsdezernenten zeige sich die CDU-Regionsfraktion aber zufrieden. „Wenn wir uns modern aufstellen wollen, müssen wir Geld in die Hand nehmen.“ Richtig sei es auch, bei der Regiobus in der Fläche etwas zu machen, etwa durch eine engere Vertaktung der Busse.

Herausforderungen an eine nachhaltige Verkehrswende

„Mit einem ganzen Bündel an innovativen und zukunftsorientierten Maßnahmen stellt sich die Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Personennahverkehrs den Herausforderungen an eine nachhaltige und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Verkehrswende“, so Regions-Verkehrsexperte Frank Straßburger von der SPD. Dazu zähle er etwa den Ausbau der Park&Ride-Angebote, die Fahrbahnverlängerungen nach Garbsen-Mitte und Langenhagen-Pferderennbahn sowie die Weiterentwicklung der Jugend-Netzkarte und das Angebot einer Partner-Karte.

Regions-Grüne fordern: „Mehr ausprobieren“

„Öffentlicher Personennahverkehr und das Fahrrad stellen für uns Grüne die wichtigsten Bausteine der Verkehrswende dar. Wir brauchen endlich die finanzielle und gesetzliche Unterstützung der Bundesebene, um hier vor Ort in großen Schritten Richtung Verkehrswende gehen zu können“, äußerte Evrim Camuz, die Fraktionsvorsitzende der grünen Regionsfraktion. Welch einen Mehrgewinn die Verkehrswende darstellen könne, habe der Aktionstag „Bus & Bahn gratis fahr’n“ am 30. November 2019 gezeigt. „Mehr ausprobieren“, forderte zudem Grünen-Verkehrsexpertin Swantje Michaelsen.

