Vier neue E-Busse rollen durch die City

Hannover

Nun sind es sieben: Die ersten vier Elektro-Busse der Üstra vom Typ „eCitaro“ von Mercedes-Benz rollen durch Hannover. Sie fahren künftig auf derselben Linie 100/200 wie die drei E-Busse des Pilotversuchs von Solaris.

Bis zu 48 eCitaro soll Mercedes nach Hannover liefern – die entsprechende europaweite Ausschreibung hatte das Unternehmen vergangenen Sommer gewonnen. Es sollen bis zu 30 E-Standardbusse (zwölf Meter lang) und 18 E-Gelenkbusse (18 Meter lang) werden. Die Investitionen belaufen sich auf rund 49 Millionen Euro (rund vier Millionen Euro weniger als zunächst veranschlagt). Der Eigenanteil von Üstra/Region Hannover beträgt dabei nicht ganz 25 Millionen Euro, der vom Bund 22,7 Millionen Euro und vom Land kommen (für die ersten 29 Busse) 2,9 Millionen Euro.

Erstmal „getarnt“ und ohne Fahrgäste

Am Dienstag trafen die vier Busse im Üstra-Betriebshof Mittelfeld ein, wo sie stationiert sind. Die nächsten Wochen sollen sie ausgiebig getestet werden und wird das Personal geschult. Ab Februar geht es auf die künftige Linie – allerdings ohne Fahrgäste aufzunehmen.

Und damit die Fahrgäste auch merken, dass da ein Testfahrzeug unterwegs ist und sie nicht zusteigen sollen, sind die Busse noch in einem auffälligen schwarz-weißen Design gehalten (Die Üstra nennt sie Erlkönig – in Anlehnung an die Bezeichnung für getarnte Testfahrzeuge von Autoherstellern neuer Modelle). Ab Mai oder Juni, wenn auch die Ladeinfrastruktur erweitert ist, soll es dann richtig auf Linie gehen – dann in der bekannten Üstra-Farbkombi silber, grün, orange.

Umweltvorsprung für Hannover

„Mit den neuen Elektrobussen bauen wir gemeinsam den Umweltvorsprung des ÖPNV in der Region Hannover weiter aus. Diese Fahrzeuge fahren deutlich geräuschärmer, belasten lokal nicht die Luftqualität und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau anlässlich der Ankunft der eCitaro.

„Mit den ersten eCitaro sind wir unserem Ziel des komplett emissionsfreien Nahverkehrs in der Innenstadt bis 2023 ein großes Stück näher gekommen“, sagte Üstra-Vorstandschef Volkhardt Klöppner. „Wir wollen die erste deutsche Großstadt sein, die im kompletten Innenstadtbereich den ÖPNV elektrisch betreibt – und dies mit nachhaltiger Energie.“

Die E-Mobilität soll laut Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz aber auch über die Stadtgrenzen hinaus gedeihen: „Die 48 modernen Elektrobusse sind ein wichtiger Baustein für klimafreundliche Mobilität in Hannover. Wir möchten schrittweise alle Busverkehre in der Region Hannover auf Elektro- und Wasserstoffantriebe umstellen.“

Schritt für Schritt geht’s weiter

Noch in diesem Jahr sollen weitere elf Standard-E-Busse und vier Gelenk-E-Busse hinzukommen. Bis Ende 2023 will die Üstra in der hannoverschen Umweltzone nur noch Elektrobusse einsetzen, ab 2030 soll die komplette Busflotte elektrisch angetrieben werden.

EINBLICK: So sehen die neuen E-Busse für Hannover innen aus –hier allerdings noch etwas verpackt. Quelle: Dröse

Bis Ende 2021 folgen die weiteren Innenstadtlinien: Linie 121 (zehn Gelenkbusse), Linie 128 (sechs Standardbusse), Linie 134 (sechs Standardbusse und Linie 120 (drei Standard- und vier Gelenkbusse). Die eCitaros sollen mit einer Akkuladung etwa 150 Kilometer schaffen, die Linien in Hannover sind 20 bis 30 Kilometer lang. Die Batterien der Fahrzeuge kommen von Alstom und sollen sieben Jahre für den Busverkehr einsetzbar sein.

Viele Millionen Euro stehen bereit

Die Üstra will in den kommenden fünf Jahren 396 Millionen Euro investieren. 246 Millionen Euro für neue Fahrzeuge, 63 Millionen Euro fließen in die Betriebshöfe und in eine neue Leitstelle. Für 26 Millionen Euro sollen die Strecken aufgerüstet werden, 12 Millionen Euro stehen für Fahrgastservice-Einrichtungen bereit, etwa für die Schaffung von freiem WLAN für die Fahrgäste und neue Fahrkartenautomaten. Im Jahr 2022 sollen auch die ersten 75 Stadtbahnwagen der nächsten Generation (Typ TW 4000) angeschafft werden – dafür sind binnen zwei Jahren rund 82,5 Millionen Euro fällig.

RÜCKSICHT: So sehen die E-Busse von hinten aus –mit Werbung für sich selbst versehen. Quelle: Dröse

Von Ralph Hübner